Tremenda historia en Pocito: mientras realizaba trabajo de parto el terremoto le destrozó la casa

El pasado 18 de enero a las 21 horas Araceli Lucero (26) dio a luz a su séptimo hijo en el Hospital Guillermo Rawson. Un bebé llamado Lautaro Benjamín Mercado que pesó 3,600 kilos al nacer y es el sexto hermano de una familia que vive en Carpintería, ya que el matrimonio perdió a una hija en un siniestro vial hace unos años. Aquel día además de ser recordado por la alegría que trajo el nuevo integrante de la familia, también fue el comienzo de los pesares que tuvieron que padecer los Mercado porque el movimiento telúrico de 6.4 grados les destrozó por completo la vivienda.

"Estuve sola en el hospital porque no teníamos con quien dejar a los chicos, después cuando comenzó el terremoto me asusté por mis hijos y al rato tipo 1 de la mañana mi marido me fue a buscar", contó la joven que acababa de ser madre. Y agregó que "cuando llegué vi que mi casa estaba totalmente destrozada, se había caído el techo y no quedaba nada, acá todos estaban mal porque estaban en la misma situación, así que desde esa noche empezamos a dormir en la calle porque en la casa no se podía estar".

Al día siguiente de la tragedia, la familia recibió la primera asistencia por parte del municipio de Pocito con un modulo alimentario y una carpa de camping. "Fue un momento difícil que todavía no termina. Cuando se cayó el techo de mi casa la cantidad de tierra que saltó casi le hace perder un ojo a mi hija que ahora está enferma. También el tema de pasar la noche acá es complicado porque el bebé necesita un lugar limpio, que no tenga tantos mosquitos y bichos. Además el calor y las lluvias hacen todo más complicado", afirmó Araceli preocupada.

"Ese día fue raro porque por un lado nació mi hijo y por otro nos quedamos en la calle. Para nosotros que naciera él es importante porque perdimos a una hija que fue atropellada hace dos años cuando tenía siete", contó recordando la tragedia sucedida en Ruta 40 a la altura de Carpintería cuando la niña fue embestida por un auto que intentó fugarse.

El sitio donde vive la familia es en el Asentamiento La Florida, lugar que fue visitado por el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Desarrollo Humano de la Nación, Daniel Arroyo, durante la mañana de este jueves. "El gobernador se acercó y dijo que estaban trabajando para ayudarnos a salir de esta situación, espero que sea pronto", finalizó.

Quienes quieran colaborar con la familia comunicarse al 2646126672.