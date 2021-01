Cómo se perfila la aplicación del aborto legal en San Juan

Desde el viernes 22 de enero si una mujer quiere practicarse un aborto podrá hacerlo legalmente por primera vez en Argentina sin tener que ajustarse a lo determinado por el fallo FAL. Es que el jueves 14 de enero el presidente Alberto Fernández reglamentará la legislación que fue aprobada en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. En 10 días las sanjuaninas podrán ejercer dicho derecho legal. ¿Qué pasará en San Juan? Si bien los médicos podrán rechazar practicar un aborto al hacer uso de la objeción de conciencia, desde el Estado estiman que el 10% de la planta de médicos que trabaja en los hospitales está dispuesto a practicar una interrupción del embarazo. En las maternidades privadas, hay dos discursos. El temor en los departamentos alejados.

En el Ministerio de Salud Pública estaban esperando la reglamentación de la ley. En los últimos dos pedidos de abortos legales amparados en el fallo FAL, las prácticas se realizaron en el hospital Rawson. Uno de los casos estuvo protagonizado por una niña de 14 años discapacitada, quien fue abusada sexualmente en el año 2018. Los padres de la joven pidieron el aborto amparados en la ley y finalmente se realizó. En el medio hubo una enorme polémica porque con la menor internada en el área de Pediatría, Federico Antequeda -que desarrolla tareas en el Servicio de Ginecología- accedió a la historia clínica sin autorización de la niña y con el ecógrafo -propiedad del Estado- le realizó una ecografía. Todo esto ocurrió ante la presencia del médico Federico Bazán y la abogada Paola Miers, quienes no sólo tomaron conocimiento del cuadro de salud de la nena sino que también hablaron con ella y su madre, con intenciones de convencerlas de que desistieran del aborto, según indicaron fuentes judiciales. El otro aborto se practicó este año a pedido de los tutores. Fue una mujer de 36 años con discapacidad, quien tras ser abusada sexualmente quedó embarazada.

En el Rawson hay médicos y profesionales dispuestos a prestar sus servicios para garantizar la aplicación de la ley. Desde Salud quieren resguardar su identidad porque son amenazados por algunos integrantes de grupos provida de San Juan, tal como pasó con el diputado nacional Francisco Guevara, quien tras votar a favor de la ILE recibió mensajes de todo tipo en su teléfono celular.

En el Marcial Quiroga, la directora del nosocomio, Inés Garcés, dijo en Canal 13, que no puede garantizar la aplicación de la ley aprobada por ambas Cámaras porque ella estudió para defender la vida. Hubo manifestaciones en la puerta del nosocomio de agrupaciones de izquierda y feministas, que se cruzaron con organizaciones celestes. Lo cierto es que desde Salud las fuentes indicaron que la ley habrá que cumplirla, que si bien los médicos pueden hacer uso de la objeción de conciencia, habrá que asegurar un grupo de profesionales que sí lo haga.

El mayor problema se presentará en los departamentos alejados. Es que hay hospitales departamentales en donde sólo hay un médico ginecólogo que presta sus servicios. Si este profesional se ajusta a la objeción de conciencia, se está pensando en asegurar dispositivos que permitan a las mujeres trasladarse hasta el centro de salud más cercano en donde pueda asegurarse la práctica.

Clínicas privadas

En el Sanatorio Argentino indicaron a través de un breve comunicado que se ajustarán a la ley. "En el sanatorio seremos respetuosos de la objeción de conciencia de los profesionales y de las normas legales vigentes", informaron.

El CIMYN es una de las clínicas que gerencia el Colegio Médico. El presidente de la organización, Mario Penizzotto, dijo a Tiempo de San Juan que institucionalmente han decidido no practicar abortos en el CIMYN. "Institucionalmente no lo vamos a aplicar. No haremos abortos. Va a ser difícil la aplicación porque la mayor parte de los médicos son provida, hay algunos verdes pero es complicado", indicó Penizzotto.

Estadísticas del aborto en San Juan

Desde el 2014 a diciembre del 2020, Las Hilarias (socorristas) han acompañado a 1.464 personas en sus procesos de abortos en la provincia y entre enero y septiembre del 2020 han sido 544. En este mismo período de 2020 recibieron 977 llamadas a la línea de atención por parte de personas que cursaban un embarazo y solicitaban información para abortar. Las llamadas son de los 19 departamentos de San Juan, pero principalmente de Rawson (19%), Rivadavia (16%), Capital (15%), Chimbas (12%), Pocito (7,5%) y Santa Lucía (6%).

En la Justicia sanjuanina no hay mujeres que hayan sido enjuiciadas por abortar. Al menos en los últimos cinco años. Y en el Colegio Médico aseguraron que nunca han recibido un caso de un aborto mal hecho en la clandestinidad.