¡La engañaron al aire! El mensaje que leyó Lila Cosma en su programa y que se hizo viral

La reconocida conductora de la televisión sanjuanina, Lila Cosma, fue víctima de un mensaje que leyó al aire y que luego se viralizó por las redes sociales.

A pesar de esto, la diva sanjuanina se lo tomó con humor y compartió el video de su blooper que se viralizó en las redes sociales.

"Jamás me hubiera percatado si no me decían mis amigos", esgrimió a través de su cuenta de Twitter.

La filmación del video fue subida por una cuenta de Twitter de un sanjuanino que adujo ser el ejecutor de la broma televisiva: "Mi diversión en esta cuarentena: le hablo a todos los programas de acá así alguno dice en el aire Monica Galindo", había escrito el mismo miércoles 2 de septiembre pasado el mediodía.

mi diversión en esta cuarentena: le hablo a todos los programas d acá así alguno dice en el aire moni caga lindo,,, soy un tipo sencillo — cielo (@agusromerodc) September 2, 2020

Minutos más tarde, subió el video con la grabación de la conductora leyendo al aire su mensaje.

Mirá el video: