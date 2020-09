Desgarrador relato de la abuela de la nena asesinada por el pitbull: "Al perro le han enseñado a atacar"

"Espero justicia por mi nieta porque ella tenía derecho a vivir, por qué le cortaron la vida, de sufrir tantos años con operaciones y para que venga un perro y no le hagan nada. Perro es tanto el que ha criado como el dueño. Ese es un perro, más asesino es el dueño del perro porque él lo tiene enseñado. No me va a decir que va a salir así nomás a atacar", dijo entre lágrimas este jueves Barbarita Cepeda, la abuela de Lara Agüero (9), la nena asesinada por un pitbull el lunes último en el barrio Malimán de Rawson.

Con profunda consternacion y la voz entrecortada, la abuela de la pequeña dio su testimonio en radio Estación Claridad, a poco de hacerse una marcha vecinal pidiendo justicia por el asesinato de la pequeña. "Quiero justicia para mi nieta", expresó, recordando las veces que la había acompañado al hospital por sus cirugías de labio leporino, la nena le decía que no se preocupara porque ella era fuerte.

La mujer dijo que el perro es de un vecino que identifica como "Santiagueño", que se llama Sergio González y que "por ahí lo sacaban a pasear ese niño, el Brian, al perro y se peleaba con todos los perros".

Sollozando, aseguró que no ha recibido contención del Estado, psicológica ni de ningún tipo: "Yo la encontré a mi nieta tirada en un charco de sangre toda revolcada y a mí nadie me ha venido a preguntar cómo la llevamos, nadie ha venido acá, nadie. Porque lo que ha muerto parece que es otro perro, nadie ha venido".

El tremendo caso ocurrió alrededor de las 11 horas de este lunes en el barrio Malimán cuando un perro pitbull atacó en la calle a la pequeña Lara quien era la menor de siete hermanos. La niña había salido de compras junto a su hermana y un primo, también niños, cuando el perro salió de la casa del hombre apellidado González. El perro la mordió en el cuello y la arrastró por unos 15 metros, ante la mirada de los chicos y de algunos vecinos que nada pudieron hacer para salvarla.