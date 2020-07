La lucha en los límites de San Juan contra los ingresos ilegales y los intentos para bloquear las huellas

San Juan con 20 positivos de coronavirus es la provincia con menos casos del país y es uno de los pocos territorios sin circulación viral. Para cuidar este estatus sanitario todas las miradas están puestas en controlar los límites que conectan a San Juan con otras provincias. Además de los puestos limítrofes, los mayores dolores de cabeza vienen de la mano de las huellas clandestinas, de esos caminos que han sido usados históricamente por mendocinos, riojanos y puntanos para llegar a San Juan. Entre los intendentes de los departamentos fronterizos y las autoridades de la Secretaría de Seguridad se han armado distintas estrategias para controlar al máximo los pasos. Han dotado los límites con casillas rodantes, han comprado drones que monitorean las zonas, se han trasladado los puestos a los límites exactos entre provincias y se ha recurrido a baqueanos para que ayuden en la identificación de huellas clandestinas. Estas son algunas de las medidas que se han puesto en práctica para evitar el ingreso ilegal de personas desde territorios vecinos como Mendoza, que tiene más de 1.000 casos y La Rioja, que suma 300 positivos.

Carlos Munisaga, al frente de Seguridad, dijo que se decidió instalar en algunos puntos específicos de los pasos casillas rodantes para controlar que no entre nadie. Ya hay dos instaladas en el Sur de la Provincia, sobre las cercanías a la Ruta 40. Por otro lado, se articuló con Vialidad Provincial y Nacional para colocar obstáculos en algunos caminos que conectan San Juan con las provincias vecinas. En la zona de El Encón, 25 de Mayo, hay vuelos periódicos de drones que vigilan el casi desierto que une San Juan con Mendoza y San Luis. En Bermejo se dispuso la instalación de dos casillas rodantes y en la Ruta 141 (que conecta con Chepes) se decidió instalar casillas y al mismo tiempo, Infraestructura decidió arrancar la construcción de un nuevo control pegado con la localidad riojana y dejar el otro sin funcionamiento (calculan que en 60 días estará listo).

En los últimos días, trascendieron al menos cinco casos de personas que intentaron o directamente ingresaron a San Juan en forma ilegal. Entre ellos, hubo una joven que vino de La Rioja a visitar al novio, una joven que entró escondida en un camión de verduras desde Mendoza para celebrar el cumpleaños de su papá, una pareja que caminó 20 kilómetros desde Mendoza para hacer las prácticas en la Policía, un joven que quiso ingresar a través de Uspallata, entre otros.

Panorama departamento por departamento

La ruta 149, que une Barreal con Uspallata.

En Calingasta el camino que más preocupa es el que une Uspallata con Barreal. Desde hace años hay un control de Gendarmería, a éste se le sumó un control policial en la Ruta 149 y en la conexión que une a la 149 con la vieja Ruta 153. Ésta conecta Sarmiento con Uspallata y se encuentra prácticamente intransitable. Muchos sanjuaninos en camionetas 4x4 o en motocross usan este camino para llegar a Mendoza, pero son sorprendidos por los nuevos controles y son enviados directamente a cuarentena aunque sean sanjuaninos porque en ese punto no se sabe de dónde provienen los conductores.

"Hemos tenido tres casos por eso extremamos los controles. Nos salva la geografía con Chile porque está la Cordillera de Los Andes", apuntó el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda. El jefe comunal informó que destinaron personal municipal y de Medio Ambiente para que transiten por las huellas clandestinas cercanas.

En Sarmiento hay muchas complicaciones. Al paso de San Carlos, se le suman las huellas clandestinas en Retamito y en las Lagunas. Si bien no son de fácil tránsito en vehículos, se puede acceder a ellas caminando aunque la travesía es durísima. A pesar de la peligrosidad que implica circular en un vehículo no preparado por estos lugares, lo mismo los pobladores se mandan por el desierto, donde incluso podrían perder la vida si tienen un problema porque no hay ni señal de celular.

El intendente Mario "Cacho" Martín dijo que cuentan con la ayuda de los baqueanos, quienes les indican los caminos más usados por la gente pero que es muy costoso porque la relación entre estas comunidades con Mendoza es muy estrecha. Justamente en Sarmiento se colocaron barreras que armó Vialidad en algunos de los pasos que conectan el departamento con la vecina provincia.

Tiempo de San Juan quiso comunicarse con el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, pero no atendió ninguno de los insistentes llamados del medio.

En Valle Fértil se generaron varios inconvenientes, sobre todo con aquellos pueblos riojanos que son tan chiquitos que compran los alimentos en San Agustín y hasta se atienden en el hospital vallisto. "Tenemos que blindar, hay muchísimos controles en las Rutas 511 y en la 519. Se han colocado montículos de tierra y los puestos policiales tienen más personal y movilidades. Se identificaron 8 huellas que conectan el Valle con La Rioja, incluso hay lugares en los que sólo nos separan 500 metros de nuestros vecinos", informó Omar "Mengueche" Ortiz, intendente de Valle Fértil.

Dato

Los tres corredores viales sanitarios seguros, con conexión con provincias limítrofes son:

-Con Mendoza: Ruta 40 con controles en San Carlos

-Con San Luis: Ruta 20 con controles en El Encón