De “amarres amorosos” y “pactos con el diablo”: el mundo oculto que existe en San Juan

Los anuncios clasificados que prometen "amarres amorosos" o cualquier deseo que tenga el cliente (sin importar que sea) aparecen todos los días ante los ojos de cualquiera que lea un diario. Pero lo que estos “servicios”ocultan pertenece a un mundo desconocido para muchos. Dicen que "no hay promesa, deseo y amarre que sea imposible", pero como ellos mismos dicen se trata de "un servicio" y por lo tanto tiene un costo. Por más raros que parezcan los pedidos, estas personas dicen que lo pueden lograr todo. Incluso hablan de "pactos con el diablo" y otras deidades sobrenaturales, en palabra de una de las mujeres que habló con este diario y detalló cómo funcionan estos extraños métodos.

Los anuncios dicen abiertamente que para lograr sus objetivos se hacen eco de la “magia negra”. La cual incluye todos aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen. Según las definiciones que rondan al respecto, la magia negra es un tipo de hechicería, y se define por la supuesta realización de maleficios, ideados para producir infortunio, enfermedades o cualquier otro tipo de daño. Pero en contrapartida, quienes publican estos anuncios todos los días en los diarios conocidos de San Juan dicen que usan la llamada "magia negra" con fines benefactores para quienes pagan las consultas.

Más allá de avalar o rechazar los métodos que se utilizan, lo concreto es que este mundo subalterno existe y tiene varios interrogantes que ahora iremos desmenuzando.

Según afirmaron dos sanjuaninas conocidas que trabajan en este ámbito y que tienen varios publicaciones tipo anuncios en los diarios, “los amarres amorosos son uniones de pareja con un sentido. Son conjuros que se realizan a través de tradiciones mágicas y buscan forzar los sentimientos de amor, o se saca las personas que están en el medio. Se recurre a diferentes magias, caribeñas, vudú y africanas. Con eso se busca establecer resultados para recuperar una relación”, sostuvo Doña Angela Kuky que tiene varias publicaciones al respecto.

Otra de las personas que proporcionó información sobre este extraño mundo fue una mujer conocida en los avisos clasificados como “Doña Maruja”. La misma afirmó que “en este tiempo de cuarentena tuve muchas más consultas de parejas que en tiempos anteriores, porque la convivencia en la casa se ha vuelto dificultosa”, según la mujer que pertenece a este círculo de esotérico.

“Los pactos con el diablo” y los peores pedidos

Según afirmó Maruja, “el pedido más raro que me hicieron fue de una persona grande que quiso unirse a una hijastra. Eso no lo hice porque fue una perversión, va más allá de los escrúpulos míos”. La misma sostuvo que “lo que la mayoría de los clientes pide es que hagamos un pacto con Lucifer. El 10% de las personas me buscan para eso. Pero en estos casos hay que entregarle un alma o la vida de alguien que vos quieras al diablo, además de mi tarifa”, dijo la mujer que no quiso detallar el costo de estos extraños operativos.

Según estas mujeres “los días martes y viernes son claves para hacer este tipo de trabajo, que los realizamos a las afueras de San Juan. Por Zonda, Albardón y Caucete en su mayoría. Trabajamos al aire libre porque los rituales necesitan hacerse sin la interrupción de almas vivas”.

Los casos que más abundan en San Juan

Según Doña Angela Kuky “los casos que generalmente se dan son por terceras personas. Personas que tienen algún tipo de egoísmo o mantienen una relación paralela. Los que consultan son las personas que tuvieron una relación que estaba estable con una pareja y no hay servicios imposibles”, afirmó.

Y agregó “utilizamos muñecos vudú que se hacen o se consiguen en el exterior, pero también utilizamos prendas de la persona a la que se la quiere amarrar o un cabello, foto, uña, etc. Aunque lo que más nos traen son prendas interiores”.

En cuanto a quienes son las personas que más hacen estas extrañas consultas, la prestataria sostuvo que “concurren más los hombres, porque los hombres son los que más se animan a buscar ayuda”.

Ayuda que según esta mujer, “tiene un costo definido por la voluntad del cliente”. En tanto que su colega doña Maruja afirmó que el precio “es de 500 pesos la consulta y el resto del trabajo digo la tarifa personalmente”.

Al mismo tiempo Doña Maruja afirmó que “existen tres tipos de uniones. La unión sexual que lo hacen normalmente los amantes por odio o rencor y es solo para tener encuentros íntimos. También está la unión momentánea, que en ese caso vos determinas el tiempo que queres. Pueden ser doce meses al tiempo que determine el cliente. Y también existe la unión eterna es para toda la vida que es hasta que la muerte los separe”, afirmó la mujer. Y agregó que “muy pocas veces la gente se arrepiente, pero para eso también se puede hacer otro trabajo para cortarlo”.

El testimonio de un sanjuanino que se contactó con estas personas

"En mi caso me puse en contacto porque un hijo mio estaba muy enfermo y quería ayudarlo. El tiene un problema de adicciones y habíamos intentado de todo. En estas cosas uno está desesperado y creo que eso es lo que la gente se aprovecha. La mujer que contacte venía de la provincia de Mendoza y me pidió que comprara cosas muy raras que me asustaron. Entre esto me pedía un gallo rojo, velas de todo tipo y que nos juntaramos en un lugar alejado. Yo me asusté y al final le dije que canceláramos todo. Pero esta señora me hizo pagarle la consulta y la cancelación", sostuvo la fuente que prefirió mantener el anonimato.