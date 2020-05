Concurso: la Iglesia sanjuanina te ofrece la posibilidad de grabar un tema en estudio; ¿cómo podés hacer?

View this post on Instagram

Participa de esta gran oportunidad ud83cudfb6ud83cudfb8ud83cudfb7ud83cudfa4ud83cudfb9ud83cudfba Para mayor informaciu00f3n: pastoralartisticasjuan@gmail.com . . #concursos #concurso #concursospublicos #concurseiro #concurso2020 #concursomusical