Atención: vuelven las obras a la Circunvalación sanjuanina

En tiempos de crisis, fueron bienvenidos 200 millones de pesos que mandaron desde Nación a San Juan para obras en la Circunvalación. Según confirmó el titular de Vialidad Nacional en la provincia, Jorge Deiana, el dinero ya está asignado para ejecutar obras en una de las vías de conexión más usada por los sanjuaninos y están en plena preparación del proyecto. El tramo a mejorar con vistas a iniciar este año es el anillo interno entre Rawson y Scalabrini Ortíz, por alrededor de 3 kilómetros, incluidos dos puentes.

Si bien no hay precisiones sobre la fecha de inicio de las obras, en la repartición ya manejan algunas ideas generales como que cambiarán los materiales y no usarán hormigón sino concreto asfaltico. Este dato no es menor, porque las obras en el anillo externo encaradas por la gestión macrista tuvieron críticas tanto de usuarios como de autoridades provinciales en cuanto a la calidad de las terminaciones como así también en el tiempo que se extendieron los trabajos, lapso en que se estuvo cortada por tramos la Circunvalación por más de un año entre 2018 y 2019.

En este marco polémico, Deiana dijo que prefieren concentrarse en tramos nuevos que presentan conflictos de tránsito en esta vía que fue inaugurada en la década del ’70 y que tiene en total 16 kilómetros.

“Ya empezamos a hacer la evaluación y hay que hacer los pliegos para la licitación”, explicó el funcionario. Estimó que la meta es lanzar el proceso en el segundo semestre. Respecto de la duración de los trabajos, tema muy sensible para los conductores, el funcionario dijo que no tienen calculado cuánto tiempo demandarán los cortes pero que la idea es hacer la obra más rápido comparada con la anterior.

“El hormigón, por el endurecimiento, lleva más tiempo, el concreto asfáltico es más rápido, por eso es un esquema técnico que no se resolvió bien en la gestión anterior”, evaluó.

Entre los estudios técnicos que están realizando figura la mejora de los puentes sobre calles Catamarca y Salta, que presentan deformaciones producto del uso a lo largo de décadas.

Esta no es la única nueva mejora que se proyecta para la Circunvalación sanjuanina, adelantó Deiana, ya que se espera poder lograr sucesivas licitaciones durante esta gestión para ir dejando a nuevo lo máximo posible.