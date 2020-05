¿Qué les pasa? ¡Paren! En un día, tres detenidos por golpear a sus parejas

En un día tres hombres fueron detenidos luego de pegarles a sus parejas. No les importó que estuvieran presentes sus hijos, tener orden de prohibición de acercamiento, que los vecinos vieran el ejercicio de poder físico. Nada les importó. Igual les pegaron. Los tres deberán enfrentar a la Justicia. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad advirtió que todos los delitos bajaron a nivel nacional menos los de violencia de género. En San Juan el panorama es igual.

Los casos

-El 30 de abril Hernán Flores cayó detenido luego de entrar por la fuerza a la casa de su pareja, con la que tiene hijos en común. Le pidió a uno de los chicos que le abriera la puerta, luego amenazó a su mujer de 26 años para que le diera el celular, ante la negativa, le rompió el teléfono y la agarró del cuello mientras ella intentaba que no se le caiga el bebé de tres meses que sostenía. La pelea terminó cuando ella logró pedir ayuda tras recibir una piña en la cara. Familiares de la víctima agarraron al violento y lo mantuvieron quieto hasta que llegó la Policía.

-El mismo 30, Gustavo Carrizo le pidió plata a su ex pareja. Fue hasta el kiosco que tiene la víctima para sacarle el dinero que había conseguido gracias a su emprendimiento. A Carrizo no lo detuvo ni la orden de prohibición de acercamiento que pesa sobre él tras haber golpeado y amenazado anteriormente a su ex novia, con quien tiene hijos en común. Ante la negativa de ella de darle la plata, la intentó ahorcar y le pateó las piernas hasta dejarselas moradas. Fue detenido en su casa, ubicada en Rawson.

-El último caso se registró en La Bebida. Eduardo Diaz le dio una paliza a su mujer, hasta le mordió la boca y le arrancó un pedazo de labio. Los vecinos de la víctima fueron quienes pidieron ayuda. Ya en la seccional policial, la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Rawson en ambulancia debido a la cantidad de sangre que perdía y a los golpes en la cabeza recibidos. Díaz tiene antecedentes por violento, incluso pesa sobre él una denuncia que luego fue retirada.

La violencia, lo único que no baja

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, reveló que hay un promedio de 345 consultas diarias por violencia de género. Un 73% fue por situaciones de violencia física. Sólo en la cuaretena hubo 10.000 llamados al 144 pidiendo ayuda y asesoramiento de todo tipo. “Efectivamente, los hogares, el lugar donde nos recluye la cuarentena, son muy inseguros para muchísimas mujeres, miembros de la diversidad y también niñas”, apuntó. Detalló que el 80 por ciento de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima o en otra vivienda. “La casa no es un lugar seguro”, reafirmó en Página 12.

En San Juan el panorama se replica, al igual que en todo el país. Los únicos delitos que no bajaron fueron los relacionados a la violencia de género. En los once días de cuarentena de marzo hubo una pequeña caída de casos pero en abril volvió el número a estabilizarse mientras que los robos y los hurtos bajaron hasta un 96% en algunos distritos.

En los primeros 100 días del año se registraron 96 femicidios en todo el país. En San Juan hubo un caso, el de una joven calingastina que fue asesinada con un arma blanca mientras estaba durmiendo junto a su bebé. Pamela Rodríguez fue trasladada al hospital pero falleció debido a la cantidad de sangre que perdió. Angelo Castillo está acusado de haber asesinado a su ex novia, enfrenta una posible condena por femicidio.

Medidas

La Dirección de la Mujer estableció medidas de seguridad para todas aquellas mujeres que pueden estar sufriendo una situación de violencia, entre ellas habilitar más lugares para contener a las víctimas. En el Hogar Aurora, actualmente hay 25 plazas y se ha sumado otro espacio, que ha sido un CEDI, el cual fue cedido por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el cual se acondicionó también con 30 lugares más.

La Dirección de la Mujer Provincial, que se encuentra ubicada en la calle 25 de Mayo 451 este, entre Alem y Santiago del Estero, atiende de lunes a viernes en horario de 7:00 a 14:00 con guardias mínimas. Estas guardias mínimas implican la presencia de una profesional especializada en la temática de género, que puede escuchar cualquier tipo de inquietudes, de asesoramiento y de ayuda puntualmente para todas aquellas mujeres de la provincia que lo soliciten.