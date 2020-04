Fósiles, la mejor excusa para escuchar indie sanjuanino en cuarentena

View this post on Instagram

Todavu00eda estamos re cebados por la tocada del su00e1bado pasado! Seguimos ensayando y sacando temitas nuevosud83dudd25ud83dudd25 nos visitu00f3 el seu00f1or @solo.juanxx y el seu00f1or alem ud83dudc9c Ya dentro de pronto organizu00e1remos algo re bonitensss