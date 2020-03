El tuit de una sanjuanina que se volvió viral y tiene más de 50 mil “me gusta”

Hay publicaciones que, por motivos que muchas veces son indescifrables, se viralizan de manera exponencial. Esto es lo que le pasó a una joven sanjuanina cuyo usuario de Twitter es @SeleMacon_ y el pasado domingo 8 de marzo posteó lo siguiente:

“Le pedí a mi novio que cuide las papas fritas así no se queman, y me dice, “pero no puedo, soy daltónico, no puedo diferenciar si están quemadas” LA PUTA MADRE NI UN FAVOR TE PUEDO PEDIrrRrrR”.

Hasta el momento, su tuit obtuvo más de mil RT (retweets) y 50 mil favs (me gusta).

Además, varios usuarios de todas partes interactuaron con su publicación comentándola y se destapó una discusión en torno al daltonismo, algunos le dijeron que era mentira y otros que podía ser cierto.

"Soy daltónico, es mentira. En el peor de los daltonismos podés distinguir algo de color claro de algo obscuro. En el más normal confundís algunas tonalidades de rojo y verde", respondió un usuario.

Otro siguió con el debate: "Yo soy daltónico y no te puedo hacer asado o hamburguesas porque no distingo el punto de cocción, no todos tenemos el mismo tipo de daltonismo.", escribió.

"Confundís rojos y verdes (el marrón es una mezcla entre esos dos) . Si te tocó alguno de los otros daltonismos jugale a la quiniela: es más fácil ganarla que tenerlos. Además el daltonismo va al color, si la papá está quemada te das cuenta por el blanco o negro", continuó la discusión.