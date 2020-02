Asadores sanjuaninos obtuvieron el tercer puesto en una competencia internacional en Chile

Un grupo de amigos, aficionados a asar, cada uno con sus distintos trabajos, participaron el último fin de semana de la Cumbre Internacional de Parrilleros en La Serena, Chile, y obtuvieron el tercer puesto en una de las cinco categorías. Se trata del Grupo Huaco, compuesto por cuatro sanjuaninos de 30 años de edad: Pablo Miadosqui, Guido Psaila, Federico Ramos y Nicolás Andino.

El evento duró dos días y tuvo cinco categorías: pez espada, plato vegetariano, costillar de cerdo, vacío vacuno y cabrito (chivito). Los sanjuaninos participaron en todas y obtuvieron el tercer puesto en la de pez espada. “Fuimos con la idea de aprender, de participar, de pasarla bien, de codearnos con gente que la tenía muy clara, expertos en la parrilla, y logramos obtener el tercer puesto en la categoría pez espada, una mención que nos gratificó un montón”, sostuvo Pablo Miadosqui, el capitán del único equipo de San Juan en la competencia. Hubo 8 equipos de Argentina y 37 en total, de distintos países de Latinoamérica.

Según contó Pablo, “el pez espada es un pez característico que no tiene grasa y no tiene espinas. No es un corte sino que es un tipo de pescado. En las otras categorías nos fue bien, pero los otros equipos eran muy profesionales, prepararon unos platos impresionantes, cada uno cocinaba de acuerdo a su tradición y a su país, era libre”.

Además, el sanjuanino indicó: “Nosotros le pusimos mucho empeño, ganas y dedicación a todos los platos. Fue un trabajo muy duro con las ensaladas y con la presentación del plato ya que había que servir seis porciones. El jurado eran 12 personas, que estaban en dos grupos de 6 e iban puntuando de acuerdo a su experiencia y sus estudios”.

“Podíamos convidarle a la gente. El chivo lo hicimos como lo hacemos acá (en San Juan), con sal, manteca y limón, salió muy rico pero otros países, como Paraguay que sacó el primer puesto, hicieron un trabajo muy bueno”, admitió Pablo. El jurado calificaba tres cosas en el plato: el 50% era el sabor de la carne, el 35% era textura y el otro 15% era el acompañamiento y presentación del plato. En la competencia se podía asar con leña o con carbón y los sanjuaninos eligieron mayoritariamente leña, que era de cepa.

El premio por el tercer lugar de una de las categorías fue una mención y además se llevaron de regalo distintas comidas típicas de Chile. Sin embargo, no lograron subirse al podio de la general pero para ellos ya el hecho de participar era un gran logro, porque son amigos que tienen de hobbie asar a la parrilla. ¡Ojalá podamos degustar algo de su cocina pronto!