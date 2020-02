El insólito pedido de una sanjuanina que busca a su amor de colectivos después de 14 años

A solo dos días de celebrar el día de San Valentín el amor ya se siente en el aire. Y fue a través de las redes sociales que una sanjuanina decidió declararle su amor a un chico desconocido que solía frecuentar su mismo recorrido de colectivo. Según el posteo de Emilia Valen, la joven que hizo público su desesperado pedido en un grupo de venta de diferentes insumos en nuestra provincia, el muchacho solía tomarse el colectivo 36, se llama Manu y es hincha de Boca.

"Hola se que no es el lugar, pero necesito que se haga viral, hace más o menos 14 años me enamore de un chico de Rawson, él se tomaba el 36 pero no recuerdo si era del barrio Belgrano o Hualilan, de una día para el otro lo deje de ver, le decían Manu, era de Boca, en su pierna izquierda tenía un tatuaje con la firma del 10, necesito encontrarlo, no puedo olvidarlo" sostuvo Emilia.

Como el grupo en cuestión no es para tal fin, la publicación fue borrada. Pero las ganas de encontrar a este amor platónico no se fueron para Emilia. ¿Aparecerá?