Video: qué dicen los sanjuaninos del año que cambió el mundo

El 2020 será un año para recordar, pasaron tantas cosas que pareció ser una película. ¿El protagonista? Sin duda el coronavirus. Tuviste que aislarte, te sorprendían las calles vacías y los barbijos, luego pasamos a la “nueva normalidad”. En San Juan al Covid-19 se lo vivió distinto, gozando por mucho tiempo de una situación sanitaria de excelencia comparada con otras provincias y países hasta que, como era inevitable, el virus entró con fuerza. Ahora, en la dulce espera de la vacuna pronta a llegar, tan lejos y a la vez tan cerca del suero salvador, ¿qué andan diciendo los sanjuaninos? Tiempo de San Juan, de forma virtual y presencial como el 2020, hizo un relevamiento y acá tenés las respuestas.

Se “chusmeó” lo que “andan diciendo” encuestando en tiempodesanjuan.com y en las calurosas calles de la ciudad. Se consultaron distintos temas, los más polémicos del año. Nadie pudo prevenir que el Covid-19 llegaría a Argentina y luego a San Juan, al llegar, todos o casi todos tuvieron que resignar algo. Los sanjuaninos lamentaron tener que dejar de trabajar, cerrar negocios y las pérdidas.

Había viajes planeados, o el cumple de la abuela la próxima semana y más tarde, tal vez noche de bar con los amigos. 4.506 personas participaron de la primera encuesta de Tiempo de San Juan, había 5 opciones y se tituló: “¿Qué fue lo que más te costó resignar durante la pandemia? Sólo un 4% (172 personas) dijo que lo que más les costó resignar fue el estudio, mucha gente no estudia o no le gusta estudiar, 17% (787 personas) el trabajo, ya que, si bien hubo aislamiento, mucha gente siguió trabajando al ser trabajadores esenciales o continuaron con sus actividades laborales de forma virtual. El tercer y segundo lugar fueron las salidas con un 19% (867 personas) y los viajes con 23% (1.114 personas) respectivamente. Entonces, ¿qué fue lo que más les costó resignar a los sanjuaninos? 38% eligieron las reuniones familiares. La familia pisa fuerte, ¿verdad? 1.763 personas votaron esta opción.

La segunda pregunta fue: ¿Hiciste deporte durante la pandemia? Votaron 3.130 personas. La pregunta tuvo 5 opciones y las menos elegidas fueron “entrené vía streaming” (3%, 100 votos) y “empecé un deporte nuevo” (4%, 136 votos). 27% (854 votos) abandonaron el ejercicio. El segundo y tercer lugar fue por diferencia de solo 21 votos. 32,79% ejercitaron solos en sus casas (1.058 votos) y el primer lugar se lo lleva la opción “No ejercitaba antes ni tampoco ejercité después”, con 1.079 votos, un 33,44%. ¡Vagos! En las calles, una jóven universitaria dijo que "como no tenía dónde salir corté la actividad física y me hizo bastante mal".

Cuando se les preguntó a los sanjuaninos si le sacaron provecho a la pandemia, votaron 3.792 personas, el 75% dijo que no y sólo el 25% dijo que sí. Esto nos lleva a la 4ta encuesta, ya que el aburrimiento del aislamiento llevó a la gente a abocarse a actividades que tal vez antes no tenía tiempo de realizar. Netflix, Amazon, y demás son los ganadores de la tercera encuesta: “¿Qué actividad recreativa aprovechaste para hacer durante la pandemia?”, dado que, de 6 opciones, el 30% (1.293 votos) dijeron haber visto películas y series durante la pandemia. 26% dijo hacer otras cosas, 15% aprovechó para dormir mucho, 10% se dedicaron a sus hobbies como pintar o escribir, 9% hicieron cursos online aprovechando el boom de la virtualidad y sólo el 8% decidieron leer como entretenimiento.

Los héroes del 2020: el personal de salud. Salías a aplaudirlos al balcón mientras, tal vez, descuidabas tu propia salud. El miedo al Covid-19 hizo pensar a muchos que las demás enfermedades habían dejado de existir, esto se suma a las restricciones y complicaciones para poder ir a un centro de salud o consultorio médico. El cuidado de la salud personal es sin lugar a dudas, un problema. Ahora, aún en pandemia, la atención médica se simplificó bastante, ¿qué dicen los sanjuaninos? De tres opciones, el 27% (957 votos) aseguró que se hicieron todos los controles y el 30% (1057 votos) que se hicieron ver pero sólo por emergencias. En primer lugar, con un 43% de votos (1.475), aseguraron que no fueron al médico por miedo a contagiarse.

¡Amor en pandemia! ¿Cuántas historias de amor habrá surgido? ¿Cuántos desamores? Parece que mucha historia no surgió porque de 6 opciones y 2.068 votantes, sólo el 5% (113 votos) dijo haber encontrado el amor durante la pandemia. Por razones diversas muchas personas no pudieron verse durante los meses de aislamiento más estricto, es por eso que el 7% (154 votos) perdió a su amor por la pandemia pero otro 7% (149 votos) mantuvieron su relación a distancia. También están los renegados que no aguantaron las normas, “el amor fue más fuerte”, como dijo Calamaro, y el 11% (255 votos) se vio a escondidas con su pareja. EL 30% (674 votos) se sintieron más solos que nunca y el 40% (866 votos) pasó la cuarentena con su pareja.

Por último, una de las situaciones más complejas que se vivió en el 2020 fue el acceso al estudio. Las escuelas y universidades estuvieron cerradas y las instituciones educativas se vieron forzadas a optar por métodos de enseñanza para las que en San Juan todavía no estábamos listos. ¿Qué andan diciendo los sanjuaninos al respecto? Más del 50% (873 votos) de los 1.483 que votaron, dijeron haberla pasado mal ya que les costó la virtualidad. Cabe destacar que no es tan simple como sentarse en una computadora ya que mucha gente no tiene acceso a computadora, tablet e incluso celular o tienen pero funcionan mal, también está el gran problema de conectividad que tiene la provincia y hay que compadecerse con los más grandes, quienes no siempre manejan bien la tecnología. Por otro lado, el 28% (450 votos) de los votantes dijo que la virtualidad le resultó cómoda y el 18% (287 votos) que les da lo mismo estudiar virtual o presencialmente.

Esto fue lo que dijeron los sanjuaninos, ¿estás de acuerdo?