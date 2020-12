Los artistas sanjuaninos se las ingeniaron en un año en el que Covid-19 se robó el protagonismo

El 2020 será recordado como uno de los peores años para la humanidad. La lista de motivos es infinita pero entre ellos se encuentra la devastación de la escena artística. Y es que el aislamiento obligatorio implicó un reconversión de músicos, actores, actrices, dueños de teatros, iluminadores, sonidistas y todo aquel que tuviera un rol dentro de la industria cultural. Los días se fueron convirtiendo en meses y la incertidumbre, en el denominador de la pandemia. Sin embargo, no fueron pocos los artistas que lograron vencer las barreras que planteó el nuevo escenario mundial y supieron crear y concretar nuevas formas de contacto entre el público y el show.

En el proceso tuvieron que reinventarse. Darle paso al ingenio, que mezclado con una pizca generosa de necesidad, los sumergió en el mundo de la virtualidad. El escenario de toda la vida se tuvo que acomodar a pantallas de menor y mayor pulgada y las caras del público quedaron para un futuro reencuentro.

Distintos protagonistas de esta metamorfosis forzada se animaron a contar sus propias experiencias, cruzadas en algunos casos con la unidad y la solidaridad. Los relatos de un 2020 cruzado por la pandemia, la desazón y la incertidumbre, en 4 preguntas.

-¿Qué es lo que más costó de esta pandemia desde tu posición de artista?

-¿Se puede hacer alguna lectura positiva que haya dejado este año atípico?

-¿Cómo se te dio el hermanamiento con los streamings, videollamadas, etc?

-¿Sirvió esto de la cuarentena para acercar un poco a los artistas a la hora de crear, gestionar movidas virtuales, solicitar protocolos?.

DAVID GARDIOL - TITIRITERO * “Creo que lo que más costó de esta pandemia fue el parate, ya que era una año que venía muy bien planificado, con muchos proyectos armados, y el no poder ejecutarlos fue muy duro. También costó desde lo económico. Fue muy duro ver que todo lo que uno hace apasionadamente y, a su vez como forma de sustento, no se podía ejecutar por el distanciamiento, por las restricciones”. * “Hay lecturas positivas a las que se pueden llegar. Como por ejemplo el aceleramiento a la hora de interactuar con lo virtual, como por ejemplo la venta de entradas de manera online. El año anterior lo habíamos empezado a usar y costaba mucho, pero con la pandemia no había otra opción. Eso agiliza y organiza mucho un evento”. * “El vínculo con el streaming, las videollamadas, fue muy importante. Al punto de poder darse reuniones que antes eran imposibles en forma presencial. Si bien las videollamadas consumen más energía mental de las personas, se pueden resolver un montón de cosas sin que la distancia sea un limitante”.

ALDO ZARAGOZA- MÚSICO

*“Sí se puede hacer una lectura positiva. Siempre miro la parte del vaso lleno y podría decir que esta pandemia me abrió la cabeza para darme cuenta que puedo hacer mucho más con respecto a la música. Ahora en un nuevo proyecto, innovando en distintos estilos y la verdad es que ha sido muy productivo esto de estar encerrado”.

*“Me di cuenta que con los equipos que tengo puedo hacer un streaming de muy buena calidad y hoy en día lo uso también como herramienta para grabar videos. Fue un aprendizaje muy positivo”.

*“Los primeros meses fueron muy duros, por un lado porque perdimos trabajo y, por el otro, por la incertidumbre tremenda que nos encontramos. Pero también tengo que decir que me surgieron canciones que salieron de dentro y me puse a componer, y yo no soy una persona que me salga con facilidad”.

CLAUDIO ROJAS - MÚSICO * “Está claro para mí, y creo que para todos, que lo que más costó en esta pandemia es el haber perdido la posibilidad de trabajar como músico y realizar todas las actividades que veníamos haciendo antes de la cuarentena. Si bien ahora estamos transitando nueva normalidad, todavía no podemos hacer que la máquina marche de la forma en que lo hacíamos antes de la llegada del coronavirus”. * “A mí me sirvió para ordenarme burocráticamente con las cuestiones de registro de canciones en Sadaic o de las obras en Argentores, que uno siempre va dejando de lado por una cosa u otra. Ha servido para ponernos a estudiar más, en mi caso retomé mis estudios de guitarra. Le he ido buscando la vuelta al tener que estar limitados, no me he quedado quieto en ningún momento y en mis 24 años de carrera nunca he producido tantos videos con en el 2020: en total son cinco, más toda la música que subí a Spotify”. * “El hermanamiento con el streaming me ha costado. Intenté hacer uno desde casa y no me sentí cómodo. Extraño ver la cara de la gente cuando canto. Cuando se hace por streaming es una energía que va, pero que no tiene regreso. Se extraña tener el público en frente”.

GISELLE SLAVUTZKY - BAILARINA Y PRODUCTORA

* “Lo que más me ha costado en esta pandemia fue el hecho de pasar mucho tiempo sin tener encuentros presenciales. Y también la intermitencia. Cada vez que decidía hacer algún taller, empezaban a cercanos los casos sospechosos cercanos y tuvimos con volver a casa para hacer el aislamiento. Esa imposibilidad de poder continuar con los procesos para mí fue lo que más me afecto. Cuando uno inicia una práctica de movimiento no está bueno hacer clases sueltas, sino que lo mejor es poder atravesar un proceso que no solamente va en términos físicos sino que tiene importancia lo que se genera en la grupalidad. Además, todo esto impactaba directamente en el bolsillo”

* “Lo positivo que encuentro fue que pude dedicarme mucho tiempo a mi formación. Muchas veces en la vorágine de estar trabajando para otres no puedo atender mis ganas y tomar cursos de manera continua. Este año me permitió tomar clases con maestros con los que tenía muchas ganas y también con maestros y maestras internacionales. Por lo general siempre estoy tratando de viajar a Cuba, Brasil o Uruguay, que son en los países que yo más me he nutrido en mi formación, pero este año no se ha podido por cuestiones obvias. Al principio estuve incómoda con el formato virtual, pero me di cuenta que era una muy buena manera de que llegue información que de otra manera no se podría”.

* “No tuve ningún problema con Zoom ni Meet, que fueron las herramientas que me permitieron trabajar y también mantener reuniones con colectivos y poder hacer trabajos de mesa. Sí se me dificultó un poco el tema de grabar mis clases para subir al Youtube, que era el mecanismo por el que se optó trabajar este año en la Secretaría de Extensión Universitaria, donde coordino el espacio de Danza y Movimiento. Al principio estaba entusiasmada de grabarlas y de que me quedara el registro, pero pasa algo y es que mi video no son tutoriales. Me faltaba la reciprocidad con les alumnes. Es complicado hacer un laboratorio de movimiento por tutorial. Terminé cansadísima”.

Con un vuelo más libre se expresaron otros artistas, quienes al igual que los anteriores debieron darle unas cuantas vueltas de tuerca a su actividad para que sus producciones puedan ver la luz.

MATÍAS DE LA CRUZ - DIRECTOR INDEPENDIENTE DEL DESEO CULTURAL

En pandemia escribió y dirigió la obra teatral "Gavilán" que se estrenó el 18 de diciembre pasado. También produjo un ciclo de entrevistas los viernes en la noche llamado "Fuega en Casa" que fue un espacio de diálogo e intercambio de propuestas entre distintos hacedores culturales de San Juan y otras provincias.

Más adelante, con la habilitación de las actividades teatrales, llevó ese formato a la concreción de dos show performáticos drag queen en el Espacio TES, uno de los primeros teatros en abrir en plena pandemia en todo el país. En cuanto a los desafíos que planteó la pandemia, Matías opinó que lo más difícil fue "el desconcierto de no saber que iba a pasar. Me entró mucha preocupación de los espacios independientes, pero al mismo tiempo aparecieron muchos espacios de encuentros que no tenemos que perder. Este año fue tener tantas ilusiones y proyectos de dejar varias cosas y en cierta medida eso hizo que muchos teatristas autoconvocades, generaran otros lugares de encuentros que antes no estaban y ahora quedan". Y agregó que "por ejemplo las formas de ensayar a nivel virtual, eso es algo que queda. Y si bien el trabajo con el streaming fue danger, en mi caso hicimos lecturas, comprensión de texto porque es mucho más difícil trabajar con varios actores al mismo tiempo y el resto lo pudimos hacer cuando recién nos habilitaron los ensayos".

A modo de cierre el director de teatro independiente dijo: "Celebro mucho la cercanía que está teniendo el público con el teatro y ahora tenemos otro desafío de ver cómo podemos solventar las funciones para que de alguna manera las producciones no sean tan caras y se puedan mantener en el tiempo. Es otro desafío para saber cómo va a seguir este 2021".

SOLAS ÚNICA ESCENA - COLECTIVO DE ARTISTES

A diferencia de otros años, los espacios donde generalmente se veía, escuchaba o se consumía teatro, estuvieron cerrados mucho tiempo. El telón se bajó poco más de siete meses y la incertidumbre se convirtió en el denominador común de muchas y muchos artistas. Ante esta situación un grupo de tres sanjuaninas decidió buscar la forma de reinventarse y poner el cuerpo al nuevo escenario que existe por la pandemia. Así nació "Solas, única escena". Un espacio que reunió a cientos de artistas y técnicos de la cultura para ofrecer al espectador una obra de teatro, que casi, fue como si estuvieras en una sala común. El streaming fue la principal característica de esta propuesta. En su momento presentaban los espectáculos con una recepción aclimatada con música pensada de acuerdo a la obra del día y solo podían ver el show quienes accedían a la plataforma y compraban su entrada. Al igual que en el teatro pre-pandemia, las obras solo salían una vez y no quedan registradas en ninguna nube del ciberespacio. Por eso fueron únicas.

Propuestas como estas permitieron a los artistas sobrevivir a los meses sin la actividad tradicional. Una de sus creadoras, Tachi Saez, apuntó: "Esto es un espacio de militancia, sabemos que estamos en medio de una emergencia cultural y necesitamos que se activen políticas para nuestro sector. Creemos que la pandemia ha sido un destape de olla para lo que ya estaba pasando, sobre la descentralización de la cultura. Por eso es importante que esto sea federal y lleguemos a todas las provincias".

MAYRA PEINADO - ACTRIZ

"Lo que más me costó en la pandemia sin lugar a dudas fue no poder actuar en vivo, pausar agendas de shows en la provincia y fuera de ella. En lo particular una reconfiguración en lo personal y artístico, haces un balance de tu trabajo y de tu vida y te das cuenta de que podés cambiar muchas cosas y mejorarlas", afirmó en referencia a la consulta de este diario. Y agregó que "en cuanto a los streaming la primera parte fue complicada por el servicio de internet. Después sumergirse en las distintas plataformas y aprender de su funcionamiento fue enriquecedor", explicó.

Mayra participó de varios eventos que se llevaron a cabo en pandemia. Actuó en la obra "Gavilán", que se estrenó en el espacio TES hace unos días, siendo uno de los pocos eventos que se pudo desarrollar cumpliendo el protocolo sanitario. También fue una de las actrices elegidas como ganadoras de la Teatrina 2020 con la obra "Bardo Cabaret", seleccionada para representar a la provincia en la Fiesta Nacional del Teatro a desarrollarse en la provincia de La Pampa. Participó en el rodaje del show virtual de Navidad Criolla que organizó la Municipalidad de Rawson y pudo participar de varios rodajes con el programa televisivo "Archivos del Crimen", que se emitió por Canal 5 Telesol.

Foto de la obra que ganó la Teatrina 2020.

TOMI CENTURIÓN - MÚSICO

El músico sanjuanino sacó su primer disco en plena pandemia llamado "Hay movimiento en la oscuridad", el mismo fue fruto de un intenso trabajo que pudo ser materializado en octubre del 2020. En cuanto al proceso artístico que significó la pandemia, el artista opinó que "fue un año productivo, pude sacar mi primer disco y en varios aspectos considero que hubo aspectos positivos con el streaming que posibilitó llegar a otros públicos que hubieran sido imposibles de lograr". Y agregó que "con esto se pueden sumar cosas y tener más llegada que antes y sacarle muy buen provecho a todo".

Además del disco, Centurión pudo concretar una producción audiovisual que fue difundida por la TV Pública en un ciclo de nuevos artistas a nivel nacional. En el siguiente video lo compartimos: