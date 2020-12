Bombazo: Turismo anunció que habrá Fiesta Nacional del Sol 2021 pero...

Finalmente, desde el Ministerio de Turismo de San Juan confirmaron que habrá Fiesta Nacional del Sol 2021. "Tal y como la conocemos no la vamos a efectuar de esa manera, es imposible hacer un evento de esas características con el volumen de gente que involucra, ya que todo se concentra en un lugar y no es posible tener viendo un show a 40.000 personas. Pero creo que el sello de la Fiesta Nacional del Sol no debe faltar en febrero pero sí con una modalidad distinta, que la estamos elaborando con distintos sectores", anunció este miércoles la ministra del área, Claudia Grynszpan, en una entrevista con Canal 13 San Juan. Apuntan a una FNS 2021 modelo virtual.

En medo de la pandemia, mucho se especuló con el futuro de la Fiesta Mayor de los sanjuaninos y finalmente llegaron las definiciones, a dos meses de la fecha que convoca a miles de personas en la feria, shows y espectáculo final que se viene haciendo los últimos años en el predio ferial de Chimbas.

Ahora, la ministra habló de aprovechar la tecnología y hacer presentaciones vía streaming "con artistas incluidos en diferentes espacios, en diferentes departamentos, evitando aglomeraciones y por qué no algún streaming para permitir que llegue a todas las casas y que sirva de promoción turística".

La funcionaria dijo que apuntan a "demostrar que la FNS sigue siendo una industria creativa y sigue siendo una fuente de trabajo de muchísimas personas que trabajan en cultura y dan servicios".

Según explicó se está trabajando en "un formato que genere movimiento al sector cultural con el sello de la Fiesta Nacional del Sol de una manera que el comité Covid-19 lo apruebe y pueda visibilizar a los artistas como siempre, en cada departamento y usando el streaming".

Grysnzpan no habló de qué pasará con la tradicional elección de la Soberana del Sol, pero se sabe que a esta altura en ediciones anteriores los departamentos ya tienen elegidas sus representantes y es difícil pensar cómo se activaría la convocatoria tomando recaudos con el coronavirus todavía acechando.