Habló el "Wey" Zapata Bacur después del traumático accidente

El "Wey" Alberto Zapata Bacur sufrió un accidente el pasado 15 de noviembre y quedó muy complicado en su estado de salud. Estuvo en terapia intensiva varios días y al despertar le informaron que le había amputado el brazo izquierdo después de varios intentos por salvarlo. El complicado siniestro y la situación del deportista de 23 años rápidamente conmovió a los sanjuaninos y llamó a la solidaridad en el mundo del motocross, donde Zapata Bacur se destaca hace tiempo.

Fue en la mañana de este miércoles que el "Wey" habló con Canal 13 y contó qué recuerda de aquella noche y cómo se imagina su vida ahora. "Estoy muy bien se acerca mucha gente a saludarme en este momento difícil, y si bien es complicado estoy feliz porque estoy con vida", comenzó relatando. Y agregó que "fue un verdadero milagro, cuando pasó el accidente al principio tenía alucinaciones. Pensaba que había tenido un accidente en Perú, o que me había pasado algo con la moto, pero después mi familia me dijo lo que había pasado".

La noche del accidente Alberto iba a la casa de unos amigos en Rawson cuando perdió el control de su vehículo y terminó accidentado en Ruta 40 y Calle 5, al límite de Pocito. "Se me vienen recuerdos del auto tocando la banquina y después con las cuatro ruedas dado vuelta, no me acuerdo más de nada", cuenta.

A medida que Alberto fue recuperando el sentido, el equipo médico también le dio la triste noticia de la amputación de su brazo izquierdo.

Si bien el duelo por la pérdida es un proceso largo, en los primeros días de recuperación el piloto sanjuanino dijo que "yo actualmente siento el brazo y no le creía a la gente cuando me decían que me lo habían cortado, pero cuando fui al baño me vi y supe que no lo tenía, dije mirá, es cierto. Pero a decir verdad después de estar al borde de la muerte, el solo hecho de estar con vida ya es suficiente", afirmó con optimismo.

"Ahora le agradezco a toda la gente que apareció en la provincia, el país y en otras partes del mundo donde tengo amigos. Me llamaron de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y algunos pilotos top de Europa para desearme una pronta recuperación. También hubo gente que ya empezó a ayudarme para cuando llegue el momento de ponerme la prótesis", afirmó.

Dicho proceso será después de la etapa de reposo y posterior tratamiento de rehabilitación. "Yo hace dos años entrenaba con un solo brazo y cuando llegue la prótesis voy a volver a ser el mismo de siempre. Imaginate que el el otro día vino el psicólogo y me decía que estoy re loco porque ya me quería ir a dar una vuelta con la moto", dijo entre risas.