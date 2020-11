Malestar en autoridades por lugares al aire libre atestados de gente: "Está prohibido"

Durante el último fin de semana en San Juan, una importante cantidad de personas se observó en diversos puntos turísticos al aire libre, algo que está prohibido por la pandemia, y la postal despertó el malestar en las autoridades provinciales que pretenden que las medidas sanitarias se respeten para evitar más contagios de Covid.

Si bien en cierto que estamos en la recta final de un año complejo por causa del coronavirus y el calor cada vez se pone más intenso, desde la Policía aclararon que todavía no están permitidas este tipo de actividades al aire libre, pues representan un riesgo para la población en la expansión del virus. Es por ello, por ejemplo, que los campings aún no están habilitados.

Tanto el balneario del Dique de Ullum, que se encuentra clausurado, como la zona camino al Dique Punta Negra se vieron atestados de gente que llegó hasta allí para refrescarse y pasar un momento. Por esta razón, el subsecretario de Seguridad Abel Hernández aclaró que esa acción está por fuera de los límites de lo establecido y que atenta contra todos los sanjuaninos que sí cumplen con los protocolos y cuidados.

Por ejemplo, durante el domingo la Quebrada de Zonda estaba vacía y custodiada por personal policial. Sin embargo, tres kilómetros más adelante por la misma Ruta 12 se podía ver cómo decenas de familias se apostaban a la orilla del canal que corre a la vera de la vía. Algunos con mate y otros con el fuego del asado, habían ocupado el lugar tras haber sorteado los controles policiales.

El Dique de Ullum, este fin de semana

"Hay una inconsciencia importante en esto de salir a tomar aire. Estamos en una pandemia y tenemos que cuidarnos, respetar las distancias. Allí no había nada de eso. Hay una tendencia a instalarse en cualquier lugar, si no hay ningún policía a la vista", sostuvo y agregó: "Quedamos como los malos de la película, pero no se puede hacer eso y si así lo determinamos es para que no haya más contagios, para cuidar a la población entera. Después, si no no habrá sistema de salud que aguante".

Hernández explicó que están dispuestos los controles policiales para evitar la conglomeración de personas, que haya circulación y distancia, pero confesó que con estas actitudes les resulta difícil hacer respetar las medidas impuestas. "La foto de todos juntos en un mismo espacio, sin ninguna precaución, es de terror por los tiempos que vivimos. No damos abasto así, venimos trabajando desde marzo y encima ahora tenemos que lidiar con esto. Es desgastante", confesó y añadió: "No podemos poner un policía debajo de cada árbol para que le diga a la gente que eso no se puede hacer.

Como ya se sabe, se espera que el Comité Covid-19 habilite el protocolo para la apertura de los clubes y campings con piletas, que ya fue aprobado por Salud Pública. Mientras se aguarda por una fecha, lo sucedido en el fin de semana largo preocupa y, por eso, el representante de la Seguridad en la provincia manifestó: "Esos lugares no están preparados porque no hay ningún protocolo que se respete, no hay agua para higienizarse, ni baños, nadie controla los cuidados que se deben tener. Es un descontrol".