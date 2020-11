No existe la perfección: a lo Ori Sabatini, influencer sanjuanina mostró su 'cuerpo real'

Del mismo modo en que lo hizo la cantante y actriz Oriana Sabatini, una influencer sanjuanina con casi 30 mil seguidores en Instagram publicó un video para generar conciencia sobre los cuerpos reales y lo desvirtuada que puede ser la realidad a través de las redes sociales.

"¿Te ha pasado de sentirte mal por no ser como x personas que ves en internet? Acordate siempre de que mucho de lo que ves NO ES LA REALIDAD. Siempre tene en cuenta de que existen ángulos, luces a favor, efectos/filtros, poses, Photoshop, etc.

Esta es mi versión de Instagram y mi realidad, estoy cómoda con las dos y soy feliz", escribió Celeste Achem junto a las imágenes.

Con más de 12 mil reproducciones y decenas de comentarios, la joven mostró sin pudor las 'imperfecciones' de su cuerpo y dejó en claro que, depende del ángulo o el filtro que una foto tenga, lo que se exhibe puede variar.

De la mano de muchas famosas que se cansaron de aparecer como monumentos a la perfección, el movimiento global body positive (cuerpo en positivo) surgió como una manera de volver a poner acento en el cuerpo real. De visibilizar lo que es normal y, al mismo tiempo, normalizarlo.