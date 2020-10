Una línea eléctrica, el motivo de un juicio millonario que le hizo una inmobiliaria a la Provincia

Un juicio que tiene por un lado a la Provincia y por el otro a la inmobiliaria Casa Noble es que tendrá que resolver el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Adriana Tettamanti. El inicio de juicio se remonta a un pedido de servidumbre del EPRE. El ente expropió una parte de un terreno ubicado en Rivadavia, para que pase por allí una línea eléctrica. Para Casa Noble esta red eléctrica les imposibilitó comercializar un loteo que tenían proyectado en el predio. Es por esta razón que solicitó una expropiación inversa por un monto millonario, según indicaron las fuentes consultadas. Desde Fiscalía de Estado anticiparon que pelearán con “uñas y dientes” porque la inmobiliaria inició el juicio por un loteo que ni siquiera tenía aprobación de Planeamiento.

El terreno de la polémica tiene 15 hectáreas. El EPRE necesitaba que una línea del tendido eléctrico pasara por este lote. Es por ello que inició un contrato de servidumbre, por el cual se les pagó a los propietarios de la inmobiliaria por el uso de una parte del predio. Pero para Casa Noble lo pagado no fue suficiente ya que según indicó Mario Enrique Ortiz, abogado de la firma, en el lugar estaba proyectado un loteo privado. Incluso dijo que ya habían vendido algunos terrenos y que ahora les tienen que devolver la plata a los compradores porque el tendido eléctrico del EPRE les arruinó los planes. ´

Desde Fiscalía de Estado desmintieron que el proyecto de la inmobiliaria contara con algún tipo de aval oficial. “El loteo no tiene aprobación de la Dirección de Planeamiento, no tienen planos aprobados. Se les contestó la demanda. Sin estas aprobaciones no se trata de un proyecto sino de una idea”, indicó Gastón Orzanco, fiscal de Estado Adjunto.

Casa Noble solicitó una expropiación inversa, lo que implica que la Provincia le compre todo el terreno a la inmobiliaria. El monto que solicitaron por este predio cercano a la planta de tratamiento de residuos de Marquesado es millonario, pero no revelaron exactamente cuánto dinero hay en juego. “El monto por el pedido de servidumbre es irrisorio. No condice con lo que vale el terreno y el perjuicio que le provocó a mi cliente”, agregó Ortiz.

En cuanto al terreno, el Estado no está interesado en comprarlo. Como parte del proceso judicial, abogados de Fiscalía fueron a hacer una inspección ocular en el lugar. Según informaron, no encontraron lotes delimitados, ni nada que diera la idea de un loteo.

Ahora todo quedará en manos de la jueza Tettamanti. Las dos partes prometen que habrá pelea en Tribunales y el acuerdo entre las partes está descartado.