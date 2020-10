Polémica por las declaraciones homofóbicas de un reconocido médico de Media Agua

SAN JUAN

El pasado lunes en horas de la noche, el sarmientino Daniel Molina entrevistó al doctor Jorge Luis Gil en vivo a través de Facebook. Allí, el reconocido médico de 63 años del hospital de Sarmiento realizó algunas declaraciones que fueron repudiadas por su contenido homofóbico.

“Los tibios, los cobardes, los maricones, los fríos, los grises, son gente inmunda que no pertenece a mi mundo. Orgullosamente soy macho, macho alfa y me las banco, dentro de la ley y fuera de la ley”, indicó Gil.

Según el mismo Jorge Luis Gil, lleva 30 años trabajando en los distintos centros de salud del departamento Sarmiento, sobre todo en el hospital de Los Berros. Incluso, él mismo se dice a sí mismo ser “el médico más viejo” del departamento. Además, es socio fundador del Sindicato Médico de San Juan.

Desde el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento indicaron a Tiempo de San Juan que "la institución no comparte la ideología ni los improperios declarados por el profesional" y que están "en total desacuerdo con sus expresiones". Por otro lado, indicaron que este profesional está de licencia Covid por pertenecer al grupo de riesgo.

Las desafortunadas declaraciones fueron repudiadas desde la cuenta de Instagram de Dany Love “Radio Los Maricas”. Allí, apuntaron contra Gil: “A este Médico que trabaja en un Hospital Público en Media Agua, este maricon (yo), con mis impuestos le pago el sueldo. Solo me interesa que atienda a todos los seres humanos como se comprometió, por que su educación también se la pagamos todos y no me interesa su vida privada y menos sus fobias. Si me preocupa el lugar que ocupa con tanta responsabilidad, donde la salud y la vida está en juego y más la de todos los que discrimina”.

