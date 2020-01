Sanjuaninos que se hicieron la vasectomía contaron su experiencia

Según datos aportados por Salud Pública, en la provincia de San Juan no hubo más de diez varones que se realizaron la vasectomía en el periodo 2017-2019, mientras que la cantidad de mujeres que se ligaron las trompas ascendió a 600 en el mismo periodo. Emiliano y Eduardo son dos sanjuaninos que se sometieron a este procedimiento anticonceptivo, cada uno por motivos distintos.

Emiliano Voiro tiene 37 años, no está en pareja ni tiene hijos. Cuando se realizó la intervención, la enfermera se quedó perpleja cuando él le confesó que no tenía hijos. “En algún momento sí soñé en tener hijos biológicos pero esas ganas se fueron. Nos han criado con un pensamiento binario en el que se suponer que las cosas se hacen bien de una sola manera o sino están mal. Siempre hay una paleta de posibilidades, una de esas es la adopción”, sostuvo quien se hizo la vasectomía hace pocos días en el Hospital Marcial Quiroga.

Por otro lado, Eduardo, de 35 años, está casado y tiene una hija de 6 años. Hace cuatro años se intervino en un sanatorio privado de San Juan: “Básicamente no teníamos planes de agrandar la familia, más que nada por cuestiones económicas y en general no teníamos ningún otro plan. Y bueno, vimos que era la forma más segura y definitiva con la que nos asegurábamos. Fue una decisión conjunta”. Además, indicó que al comienzo mucho entusiasmo no tenía: “Mi esposa me pasó un poco de información, vi que era accesible y que no tenía muchas complicaciones así que dije: ¿por qué no?. Me costó tomar envión porque en general, por más que sea una pavada, es una operación y nadie quiere operarse a buenas de primera. Después de un tiempo me decidí”.

Ambas historias son muy distintas entre sí, pero dejan bien en claro que no debería ser algo raro. “Los varones estamos desacostumbrados a ir a que alguien nos vea el pito. Debería ser súper común, como les pasa a las mujeres que van periódicamente, pero nosotros no tenemos naturalizada la salud genital”, sostuvo Emiliano, quien admitió que hacía varios años que venía con la idea pero que cuando fue a ver al urólogo todo se dio de manera natural.

A pesar de que pasaron varios años, Eduardo no se arrepiente de haberse operado: “Esto estaba hablado desde antes que naciera nuestra hija. Los dos sabíamos que íbamos a tener uno solo y nada más. Sabíamos que íbamos a poner todas las pilas en criar uno solo. El día de mañana podemos adoptar”.

Una de las cuestiones con las que tuvieron que lidiar fue con los comentarios de sus amistades y familiares. Eduardo contó que no fue tan complicado para él porque ya de por sí es una persona bastante reservada y no se enteró tanta gente: “No lo hablamos mucho con amigos y familia, pero igual nadie nos dijo nada, ya de por sí yo no soy mucho de hablar de cosas íntimas. A lo sumo me hicieron preguntas después, si me dolió o si es complicado y cosas por el estilo. A uno le corté la conversación al respecto porque empezó con el mito de que me podía dar cáncer y no sé qué más. Yo me informé muy bien con los médicos que realmente te explican muy bien todo”.

Emiliano, por su parte, entiende que es una decisión radical pero que su entorno familiar no se lo cuestionó: “Mis amigos sí me preguntaron por qué me apuraba y me tuve que bancar los típicos chistes machistas como que “no voy a tener huevos” y cosas así, mientras que en el hospital se quedaron tranquilos con mi fundamentación”.

Según contaron ambos, el post operatorio fue bastante tranquilo. Apenas estuvieron unas horas internados y luego tuvieron que hacer reposo tres o cuatro días en su casa. Los dos coincidieron en que es una operación bastante sencilla y que no les trajo ningún tipo de consecuencia indeseada. Incluso, advirtieron de que hay mucha desinformación al respecto y recomiendan informarse bien.