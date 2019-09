Una sanjuanina ganó las olimpiadas de medicina y estudiará en una prestigiosa Universidad de EEUU

Hace un año, Mayra Vilca participó por primera vez de la Olimpiada Académica Nacional de Estudiantes de Medicina. Logró el sexto puesto y quedó muy cerca de ser premiada. Este año se tomó una revancha personal y volvió a presentarse: salió primera y ganó una beca para cursar un mes en la prestigiosa Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Mayra junto a la delegación de estudiantes que la acompañaron desde Mendoza.

Mayra tiene 24 años, actualmente cursa quinto año de Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. El sábado 14 de septiembre rindió en La Falda, provincia de Córdoba, la instancia final de la Olimpiada Académica Nacional de Estudiantes de Medicina, en la que participan estudiantes de cuarto y quinto año de las distintas universidades públicas de todo el país. La sanjuanina logró el primer puesto entre alrededor de cien postulantes y fue notificada el domingo.

“Fue un examen ´multiple choice´ de cien preguntas académicas de las materias de los primeros tres años de la carrera. No estaba confiada, el año pasado no estaba tan preparada, pero este año me puse las pilas. Quedé re sorprendida”, contó la joven que hizo la secundaria en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno de San Juan.

Vieron esas cosas que si bien son reales las tenés asociadas con ficción y películas? Bueno en unas olimpiadas de medicina ME GANÉ UNA BECA PARA CURSAR UN MES EN YALE CULIA, EN YEIL!!!!!!1 — may uD83DuDC9A (@MayVilca) September 15, 2019

De esta manera, al ganar el primer puesto, Mayra tuvo la posibilidad de elegir entre tres opciones para la beca: Frankfurt, África o Yale. “Me gustó Yale porque las otras tienen un enfoque más quirúrgico y no es lo que me gusta a mí. Estaré un mes en esa Universidad y podré elegir qué materia cursar. Nunca había viajado, así que será una experiencia única”, afirmó la estudiante.

Mayra estaba con sus compañeros de Mendoza con los que había viajado a La Falda. Recién se enteró de que había ganado cuando hicieron la entrega de premios: “Mis amigos empezaron a gritar alrededor mío, y yo no entendía nada. De Mendoza habían viajado conmigo 15 compañeros”, sostuvo. La selección de chicos para concursar en la competición de medicina depende de cada Unviersidad, en este caso, en la UNCuyo se rinde un examen para poder viajar.

Al llegar a Mendoza, Mayra fue recibida por sus amigas como una heroína.

Por una cuestión de papeles, Mayra recién irá a la Universidad de Yale a cursar durante un mes el año que viene, en el segundo semestre. El premio consiste en el pago del pasaje y una cierta cantidad de dinero para los viáticos.

“Cuando regresé a Mendoza, donde estudio, mis amigas me recibieron con carteles, empanadas y cerveza. Estaba muy contenta”, afirmó la joven que seguirá medicina clínica o alguna especialidad como infectología o hematología. Sin dudas, Mayra vivirá una experiencia inolvidable y más que merecida.