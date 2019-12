¡Viene el Maestro! El rey de la cumbia viene a San Juan

Antonio Ríos, el rey de la cumbia, estará en Valle Fértil el próximo 12 de enero. Actuará en el polideportivo "Viviana Chavez" a partir de las 21. Estarán también otros músicos como La 20 y DJ Mauja. La municipalidad ya se encuentra promocionando la actividad.

Antonio Ríos nació el 17 de agosto de 1954 en La Escondida, un pueblo a 60 kilómetros de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Allí nacieron también sus cinco hermanos. Le apasionaban dos cosas: cantar y jugar al fútbol. Cuando terminaba de lustrar zapatos se iba al club. Jugaba para El Porvenir, y cuando salía de ahí, entraba a vocalizar. Según él mismo cuenta, jugaba bien, sin embargo no pudo ser futbolista porque cuando tuvo la oportunidad de ir a jugar a Racing Club, El Porvenir no le dio el pase porque era el goleador. Fue ahí cuando largó y se dedicó de lleno a vocalizar: estudió tango, melódico y folklore. Ya tenía 15 años.

Con 40 años, en la compañía no tenían muchas esperanzas. Edita su primer disco en 1995, La gata flora, que se consagró como Disco de Oro. Estaba tan peleado con Malagata que compuso el tema La gata: «Ay mamá, me siento aliviado, al fin se ha marchado esa mala gata que tanto daño me había causado». La canción que más se escuchaba era Yo Me Estoy Enamorando. Lo llamaron de España, fue a Francia, Suecia, Estados Unidos y sonó hasta en Japón.