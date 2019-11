Solo 8 piletas están listas para el verano sanjuanino

A unos cuantos días de que termine el plazo para presentar la documentación pertinente a la habilitación de piletas, desde el Ministerio de Salud Pública dijeron que solamente 8 piletas están en condiciones de presentar su servicio al público. Los datos fueron propuestos por el jefe de Saneamiento de mencionada cartera Federico Ozollo, quien sostuvo que “el año pasado fueron 68 las piletas inscriptas en condiciones, pero es a su vez una cuestión de tiempo hasta que empiecen a regir temperaturas más elevadas”. En este contexto, el funcionario dijo que “los controles se volverán más estrictos para evitar irregularidades que pueden generar algún problema mayor”.

Si analizamos los números que menciona Ozollo solo el 11% de las piletas están habilitadas hasta ahora en el Gran San Juan. Tengamos en cuenta que los establecimientos que cobran entrada al público tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para poder dar con los requisitos. Y si bien parece que falta un trecho para cumplir con ese tiempo, no son papeles que se puedan tramitar de la noche a la mañana.

Mencionados requisitos son los siguientes:

Tener un médico, una empresa de emergencias, el certificado de bomberos, los guardavidas y la pileta tiene que estar pintada alertando las profundidades, tiene que estar cercada y en líneas generales tiene que dar cumplimiento al decreto 1938 y la resolución 0023.

Para aquellas piletas que no estén en reglas y abran sus puertas se les labrará un acta de infracción, que posteriormente será elevada al Juez de Falta que esté de turno. Los precios de las multas no son nada baratos teniendo en cuenta que las infracciones se pagan en unidades de nafta y que como los aumentos ya son una realidad cotidiana, no es un buen momento para no estar en reglas.