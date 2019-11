¿Qué va a pasar con el portero encadenado en Chimbas?

En la mañana de este martes docentes y autoridades de la escuela República de Chile de Chimbas se vieron consternados por la medida del portero de la institución, que decidió encadenarse para evitar ser trasladado momentáneamente del establecimiento donde presta servicios hace varios años. Se trata de Emilio Páez que tiene un hijo con discapacidad y fue a raíz de esto que el hombre no quería dejar su actual puesto de trabajo porque tiene que cuidar a su hijo.

“Tengo un chico especial y desde aquí voy en un ratito y lo auxilio, porque le dan convulsiones y tiene retraso mental. Ahora estamos los dos solos en la casa porque tengo otro chico, pero vive con su novia” explicó Páez en su momento, pero desde el área responsable de los porteros dependiente del ministerio de Educación salieron a dar otra versión de los hechos que en gran parte contradice lo propuesto por el portero.

Según Gabriel Torrent a cargo del sector “el portero en cuestión había accedido a cumplir ese trabajo como se explicó, incluso firmó un acta, pero 13 horas después cometió este accionar que no le encontrábamos explicación porque los temas se podrían haber hablado” afirmó el funcionario. Por otra parte, dijo que “nosotros no conocíamos su historia, en nuestra tarea estábamos haciendo unas reubicaciones porque nos falta personal pero la intención es que el cambio fuera momentáneo, ahora conociendo lo que le pasa a este hombre es menester decir que no vamos a moverlo y vamos a contemplar su situación” dijo para Tiempo de San Juan.

Es decir que el portero seguirá trabajando de manera normal en su actual puesto de trabajo ubicado en la Villa Mariano Moreno de Chimbas y, por otra parte, y como garantizó Torrent “no recibirá sanciones, ni tampoco se le quitará su puesto laboral, simplemente fue un mal entendido que ya está solucionado” sostuvo.