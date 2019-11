Mujer encadenada: el abogado envuelto en la polémica rompió el silencio

El pasado miércoles Elisa Sánchez se encadenó en la puerta de su casa ubicada en Villa del Carril para evitar que la desalojen junto a su 4 hijios. La razón que argumentó la mujer con tratamiento oncológico fue que su ex abogado, el Dr. Eduardo Villalobos, “realizó una maniobra ilegal para quedarse con la casa”. Luego su actual representante legal, el Dr. Nicolás Fiorentino, reafirmó los dichos de su clienta acusando a su colega de “haber burlado la ley falsificando documentos para cometer un delito”. Descargo que, según Fiorentino, quedó plasmado en el 4to Juzgado de Instrucción en una causa caratulada como estafa y fraude donde aparece envuelto Villalobos junto al ex juez Carlos Macchi y a otra funcionaria judicial.

Parte de los letreros que iban en contra de Villalobos.

Pero la versión que dio Villalobos fue otra. Según afirmó el jurista en Tiempo de San Juan “todo lo que dijeron la señora y el abogado es falso, nada tiene que ver con la realidad de los hechos. En primer lugar, la casa donde están estas personas no es de ellos, estas personas ocupan la vivienda de manera ilegal y esta situación se dio porque nunca llegamos a un acuerdo por mis honorarios” comenzó relatando al respecto. Y agregó que “los dueños originales eran la madre de esa persona que está ahí, luego cuando me contratan a mí para hacer el sucesorio teníamos una relación perfecta con la familia, pero cuando termina eso les propuse que hagamos un acuerdo por los honorarios, pero nunca nos pusimos de acuerdo y no me pagaron, eso fue en el año 2004” afirmó.

La mujer que se encadenó en su casa es una paciente oncológica.

A raíz de este inconveniente y falta de acuerdo en poder saldar los honorarios del abogado, es que se iniciaron los trámites para subastar el inmueble, que según Villalobos “no fue ilegal, en primer lugar, porque la oficial de justicia si pudo verificar que en el fondo de la casa habían construido dos monoambientes para alquilar y eso automáticamente sacaba de consideración la cláusula para evitar el remate”.

Luego y según contó Villalobos “yo fui quien compró esa casa y después se les depositó la cantidad de dinero de la subasta a la señora y su hermano. Se vende a un precio de plaza. Fue en 2016 cuando la casa se vendió en 1 millón de pesos” dijo sobre el inmueble ubicado en plena Capital de San Juan.

Lo cierto es que por ahora el desalojo está en suspenso, pero la medida “es inminente” según Villalobos que aparece como dueño de la vivienda. El letrado dijo que “no pretendo que tengamos situaciones violentas donde la gente pudiera salir lesionada” pero el pasado miércoles varios presenciaron que la relación entre vecinos y la policía estuvo a punto ebullición en más de una ocasión y que seguramente seguirán en alerta ante la posibilidad de otro desalojo.