Mujer encadenada: un ex juez, un abogado y una oficial de justicia acusados de estafa

El caso de la mujer encadenada en Capital que no quiere ser desalojada sigue generando polémica. Se trata de Elisa Sánchez, una paciente oncológica que asegura haber sido víctima de una estafa orquestada por un ex juez, un abogado y una funcionaria del juzgado.

En este sentido fue el abogado defensor de la mujer, el Dr. Nicolás Fiorentino, quien reafirmó los dichos de su clienta y salió a criticar duramente al Dr. Eduardo Villalobos (ex abogado de Sánchez), Alicia De Los Ríos (oficial de justicia) y al ex juez Carlos Macchi quien está procesado en la mega causa de expropiaciones de San Juan.

Para Fiorentino el caso de Elisa Sánchez “es una maniobra ilegal que estos personajes hicieron para quedarse con una casa de una manera nefasta, nosotros hemos denunciado los hechos a la Justicia, porque a mi clienta la quieren desalojar por un acta que es falsa” dice Fiorentino y agrega que “el Dr. Villalobos realizó una sucesión de vivienda y una maniobra para que a esa casa se la pueda rematar, inventaron junto con la ayuda de la oficial de justicia y el ex juez a una persona que no existe, después le hicieron creer a todos que la vivienda estaba desalojada y que se hacía plata con ella, lo cual es totalmente falso. Incluso después cuando logran rematar la casa, Villalobos fue quien aparece como comparador y eso es otro delito porque los abogados no pueden hacer negocios con las propiedades de sus clientes” sostuvo.

Según el letrado “la Secretaria de Inteligencia de la Nación y la Policía Federal han demostrado en sus informes que el acta por el cual estafaron a mi clienta es trucha y no existe. Aquí claramente el ex juez Macchi ayudó al abogado a quedarse con el inmueble, ellos utilizaron diferentes recursos para cometer este delito” afirmó.

El asunto de la mujer encadenada reside en dos juzgados distintos. En primer lugar está el tema del desalojo, que hasta el momento es una realidad inminente ordenada por el Juez Collado del 5to Juzgado en lo Civil. Y por otra parte, hay una causa penal por estafa en el 4to Juzgado de Instrucción a cargo del Juez Heredia Zaldo, en donde aparecen envueltos Macchi, Villalobos y Alicia De Los Rios según la palabra del abogado defensor.

La megacausa

La causa de las expropiaciones donde está procesado Macchi es el escándalo judicial más grande de la historia provincial. Se trata de la causa que involucra una banda de abogados, exfuncionarios y exjueces que habrían formado una red delictiva para sacarle millones de pesos a las arcas oficiales al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado. La investigación judicial demandó ocho años, en la que además hubo inhibiciones de magistrados por razones de amistad con algunos imputados, infinidad de pedidos de los defensores de los implicados y hasta se produjo, en un proceso aparte, la destitución de un juez. Entre los procesados están Santiago Graffigna, Horacio Alday, Carlos Macchi, Rosalba Marún, Ana María Melvin, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos. Todos ellos quedaron con el procesamiento firme por el concurso de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tentativa de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustración de medios o elementos de prueba, entre otros delitos que comparten como integrantes o partícipes necesarios de una asociación ilícita, una red de estafa.