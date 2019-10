El desgarrador relato de la madre de Brenda: "Buscaba sus huellas en la tierra, los piecitos"

Zuleika Esnal es una talentosa actriz y escritora argentina que desde hace un par de años concientiza en las redes sociales sobre violencia de género. La conocida dramaturga estuvo en San Juan participando de la Feria del Libro que se realiza en Rawson. Allí, se acercó la madre de Brenda Requena, la joven albardonera de 24 años asesinada por su esposo, Diego Álvarez y abandonada por su amante, José Guajardo. El brutal femicidio tiene como imputado principal a Álvarez, que fue quien radicó la denuncia en la Policía alertando su desaparición.

El testimonio de la madre de Brenda atravesó a Zuleika, quien escribió un texto muy fuerte con el relato de la mujer, quien reclama por la custodia de sus dos nietos. "Yo caminé todo ese campo gritando su nombre. La llamaba. Buscaba sus huellas en la tierra. Los piecitos. Las zapatillas. Hijita", dijo la mujer.

El texto de Zuleika:

"Brenda Requena, 24 años. Descuartizada y prendida fuego el 11 de julio pasado en Campo Afuera, Albardon, provincia de San Juan.

A pocas horas de "desaparecer" su femicida en televisión acusandola de haberse fugado con el amante luego de robarle treinta mil pesos . Lloraba en cámara : "Brenda volvé, aunque sea por tus hijos". Su amante la dejó a merced del asesino cuando fueron descubiertos. Se rajo. Y para los medios ella se convirtió en una puta que merecía morir descuartizada porque cogió con otro.

Yo no había escuchado este caso hasta ayer. No había leído nada.

Pero conocí a su mamá. La vi acercarse despacito con la foto de su hija estampada en la remera.

Le costaba hablar delante de la gente así que nos quedamos a un costado cuando todo terminó, tomando mate, abrazadas.

Se atropellaba . Yo le decía "No tengo apuro".

No te quiero molestar.

No tengo apuro.

No te quiero molestar.

Y asi un rato largo. Los dedos le temblaban mostrandome fotos desde el celular.

"Yo caminé todo ese campo gritando su nombre. La llamaba. Buscaba sus huellas en la tierra. Los piecitos. Las zapatillas.Hijita.

El jefe de la montada me llevó aparte. Me dijo que iba a hablarme con franqueza y yo le dije :Muy bien, a mi me gusta la franqueza.

"Mire señora, si usted sabe donde está escondida más vale me lo dice, porque ya me estoy cansando".

Cinco días después, esta mujer supo POR LOS MEDIOS A QUIENES LE FILTRARON LA INFORMACIÓN antes que a la propia madre que el cuerpo que habían encontrado a 500 metros de la casa era el de Brenda.

"No me notificaron nada y ya la tele lo sabía.

La imagen me mata. Escuchar lo que le ha hecho. Pensar en eso.

Una vez la vi marcada en el cuello. Me la estrangulaba. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Que le maten a su hija?

Yo ahora mismo estoy peleando para lograr la tenencia de mis nietos. No puedo verlos y los quiero conmigo".

Me miraba comer y sonreía. Le dije "No puedo parar esto es muy rico". Una especie de pan con chicharrón que se llama semita.Soltó una carcajada.

Me acariciaba el brazo.Me agarró los hombros.

Se acomodó los anteojitos.

"Yo te quiero agradecer,nadie nos oye. Me pude desahogar.

No te olvides de mi hija por favor.

Nombrala, escribila.

AYUDAME"

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.