Zona de promesas: a pie, en bici y de rodillas, los pedidos de los peregrinos a la Difunta Correa

image.png

En un recorrido realizado por Tiempo de San Juan, se pudo ver que entre quienes se acercaron hubo personas de prácticamente todos los departamentos de San Juan y también familias que viajaron desde otras provincias, principalmente Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

image.png

Por su parte, Iván Kadi, administrador del paraje, comentó que, ayer jueves unas 15.000 personas se movilizaron hacia el lugar y que, entre la madrugada y la mañana de este viernes, calculaban que se habían sumado unas 20.000 personas más. “Hemos recibido, al menos durante la jornada de ayer, una cantidad mayor de visitantes que en años anteriores. Esperaremos a ver qué pasará durante la tarde de hoy para hacer el balance final”, aseguró Kadi.

Pedidos y agradecimientos, entre lágrimas

Este año, la mayoría de las personas que se acercaron a la Difunta, lo hicieron con la intención de pedir y agradecer por su salud. Con esa intención, entre la gente que peregrinaba a paso lento sobre las escaleras que llevan hasta la imagen de la Difunta, María del Carmen González subió de rodillas, con sus manos en el suelo. La mujer de 59 años que llegó desde Córdoba, aseguró que es la segunda vez que viene y hace el ascenso de esa manera y que todavía le queda repetir esa experiencia una vez más. Su objetivo: agradecer y pedir por su salud y la toda su familia.

image.png

También de rodillas y visiblemente emocionada, llegó hasta el espacio de oración Julia González, de 65 años. La mujer de 9 de Julio, que estuvo acompañada de cerca por su marido, compartió el motivo de su esfuerzo y sus lágrimas: “El año pasado yo tenía una enfermedad en las piernas, que se me adormecían y me dolían a tal punto que no podía estar de pie. Vine, subí de rodillas y de inmediato sentí el alivio, que duró muchos meses. Pero ahora otra vez estoy mal de una de mis rodillas y los médicos no encuentran qué tengo. Por eso vine, para pedirle que me salva la rodilla. Es un esfuerzo grande para mí subir así, pero yo le tengo tanta fe… Yo sé que ella me va a salvar y voy a salir adelante”, aseguró.

image.png

Otra de las personas que se acercaron a pedir por su salud fue Cirila Marcela Taborda, quien en dos meses cumplirá 83 años. Oriunda de Entre Ríos, pero residente actual de Pergamino, en Buenos Aires, Cirila llegó acompañada por su hijo y su cuñada y conmovió a más de un presente al acercarse a la Difunta. La mujer se hincó y besó en el rostro a la imagen, para luego susurrarle su agradecimiento y un pedido especial: “Yo quiero estar bien, no quiero perder mi memoria”.

image.png

En cuanto a los pedidos, también se destacó el vinculado al trabajo, ya sea el hecho de conseguirlo como de mantenerlo. Una de las personas que llegó motivada por esa razón fue Agustín Carrizo, de Rawson. Él caminó durante toda la madrugada para llegar desde la villa cabecera de Caucete hasta el paraje, junto a otros 11 amigos. El joven de 24 años, se emocionó al contar que es la primera vez que vive la experiencia de la caminata: “Todos dicen que es mucho esfuerzo, pero valió la pena. Es una vivencia muy movilizadora”, aseguró. Y, antes de encender su vela, confió con la voz entrecortada: “Mi pedido es poder entrar a trabajar a la Policía. Estoy esperando el nombramiento”.