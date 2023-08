Ya se puede elegir barrio para el nuevo sorteo del IPV: las claves

Hay que tener en cuenta que, en noviembre próximo, el IPV sorteará más de 1.600 soluciones habitacionales en diversos departamentos de la provincia. Sobre la elección del barrio, el titular del Instituto, Marcelo Yornet, indicó que, "hay que aclarar que no porque estén inscriptos en el padrón del IPV automáticamente participan del sorteo, sino que tienen que meterse a la web y elegir el barrio a donde quieren ser sorteados. Eso es muy importante. No hay que ir al Centro Cívico, allí ya no se aceptan cambios de domicilio, no se aceptan inscripciones nuevas".