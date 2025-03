Y un día volvió el tren de pasajeros a San Juan, de la mano de la solidaridad

WhatsApp Image 2025-03-01 at 12.42.36.jpeg

El panorama de por sí era atípico se lo mirase por dónde se lo mirase. A penas estaba amaneciendo y la multitud se hacía sentir, pese al fresco de la primera hora. En el interior del galpón que supo ser la estación, se encontraban alrededor de una decena de emprendedores y artesanos. Patricia Carmona, asesora técnica de Gobierno de 25 de Mayo, comentó a este medio que debido a lo histórico de la ocasión, había preparado algo especial.

No solo habilitaron el espacio para artesanos y emprendedores, sino también ofrecieron mate cocido y sopaipillas a los 270 pasajeros que llegaban en el Tren Solidario. “Esperamos con esto poder activar esta estación y reconvertir este espacio”, detalló.

A medida que iba aclarando la jornada los vecinos de Casuarinas se iban amontonando. Generaciones enteras llegaban con sus reposeras, mate bajo el brazo y la emoción latente. Las conversaciones en cada grupo rondaban sobre el tren, su arribo y lo histórico de la ocasión.

“Bienvenido Tren Solidario” se escuchó por uno de los parlantes del equipo de sonido que se había instalado en el lugar, mientras que de fondo sonaba la tradicional bocina del tren. Con los celulares elevados buscando capturar la mejor imagen posible, más de una centena de personas eran testigo de un hecho sin precedentes en los últimos tiempos. Por primera vez después de 55 años se iba a detener un tren con pasajeros en la vieja estación.

“Acá solo vemos pasar el tren de carga. A veces paran para comprar, pero si no, ni paran”; había señalado minutos antes Carmona.

Junto a los pasajeros que venían de distintos puntos del país, llegaban a la provincia 25.000 kilos de mercadería que se traducía en donaciones para distintas instituciones, además de útiles escolares y bicicletas. En Casuarinas los beneficiados fueron Escuela Rafael Arrieta, JINS 9 “Martín Yanzón” y la Escuelas Autonomía del Bono.

Casuarinas era una parada técnica, ya que el final del viaje que había iniciado el jueves 27 de febrero a las 8 de la mañana en la Estación de Boero culminaría sobre las 11 de la mañana de este sábado en Caucete, donde se entregaron el resto de las donaciones.

Explicar la emoción que se respiraba en el aire sería un atropello a lo genuino de ese sentimiento. Las lágrimas brotaban de los rostros de aquellos que nunca habían visto un tren, de quienes mantenían vivo el recuerdo de la infancia e incluso de los mismos pasajeros que no podían dejar de llorar al ver la hospitalidad de los vecinos y la alegría con la que vitoreaban: “Que vuelva el tren, que vuelva el tren”. Ante tanta conmoción era inevitable no sumarse al sentimiento, promovido por una genuina solidaridad motivada por alrededor de unas 25 personas que realizan esta travesía de dos a tres veces al año. El viaje a San Juan fue el primero de este 2025.

Mate cocido en una mano, sopaipilla o semita en la otra, donaciones entregadas y nuevamente retornaron los pasajeros al tren para continuar viaje. Las nubes cubrían el cielo permitiendo que el calor no se hiciera sentir. En el interior de cada vagón las conversaciones no cesaban. Anécdotas, experiencias y uno que otro saludando por la ventana a los sanjuaninos que se colocaron a lo largo de las vías con banderas de argentina, carteles de bienvenida y celulares en lo alto tomando un registro de un momento que quedará en la historia de la provincia.

Un pequeño pero significativo tramo, vagones cargados de solidaridad y las aventuras detrás de cada pasajero

Para quien no acostumbra a utilizar el tren como medio de transporte, era inevitable no sentirse dentro de una ficción al pasar la entrada del vagón número tres, destinado para la prensa, los integrantes de Tren Solidario y algunos pasajeros que fluctuaban de vagón en vagón. Las butacas, el calor interno, el lento movimiento de la gran máquina ferroviaria sobre los durmientes invitaban a un viaje que no se mediría por minutos, sino por sensaciones.

Horacio León es de Cañuelas y perdió la cuenta de la cantidad de viajes que lleva siendo parte de Tren Solidario junto con su esposa. Asegura que la ONG que nació en 2001 se mantiene gracias a dos banderas. Por un lado, el objetivo de transmitir la importancia del transporte ferroviario. “La necesidad del tren, la necesidad social y la necesidad económica”, acota. Por el otro, el ponerse en el lugar del prójimo, lo que habilita el lado solidario del grupo. “Pero ojo, no es traer por traer cosas materiales, sino ponerse en el lugar de los papás de los gurises que van a comenzar las clases y no pueden dormir porque no saben si le van a poder comprar zapatillas o útiles. Es ponerse en el lugar de los papás que tienen los gurises con hambre y no pueden vivir dignamente. No es traer lo que no usamos, sino que tenga un valor agregado”, acotó con los ojos empañados. Sin duda detrás de sus palabras debe haber una infinidad de realidades que conoció gracias a su pertenencia en el grupo.

Así como Horacio, cada uno de los miembros de la ONG tiene una historia particular. Están aquellos que vienen de una familia ferroviaria, que desde pequeños aman los trenes o que simplemente ayudar al prójimo es un motivo válido para dejar en suspenso un par de días de sus vidas, pedir permisos en sus empleos y emprender un viaje cargado de logística y arduo trabajo, sin recibir ni un solo peso a cambio.

Un detalle no menor: el Tren Solidario no recibe ningún tipo de apoyo o ayuda gubernamental ni tiene color político.

Tras una intensa y profunda charla que culminó con un sentido abrazo (porque arriba del tren parece que los sentimientos se incrementan de manera inmensurable), comenzó el recorrido especial por cada uno de los vagones de la formación que se desplazaba por sobre las vías.

Vagón de pasajeros, comedor, bar, el icónico vagón conocido como el Coche Papal, el cine del Expreso de Arayanes, entre otros que conforman el Museo Nacional Ferroviario.

Pasando por la zona de motores comenzaron a avizorarse las donaciones. Kilos y kilos de mercadería, cajas con libros, bolsas con útiles de distinta clase, bicicletas de cuánto rodado se pueda imaginar. Cada uno de esos aportes llegaron de la mano de los pasajeros, como también de personas, comunidades e instituciones que de manera frecuente aportan a la causa del Tren Solidario.

A medida que se iba avanzando, Maximiliano, miembro de la ONG, iba comentando el valor de cada vagón, el rol de cada persona que se encontraba en el tren, la importancia de cada travesía.

El viaje iba llegando a su fin. Los pasajeros, que habían compartido un mismo espacio durante dos días, seguían repasando anécdotas, como la noche de folclore y guitarreada en Cañada Honda.

Pocos metros quedaban para llegar a la Estación de Caucete y desde adentro del tren se sabía porque la presencia de gente era mayor a cada metro. Aplausos, bienvenidas, carteles y las infaltables lágrimas. ¡Qué bello es el llanto de felicidad con una pizca de nostalgia!

El tradicional silbido del tren se combinaba con las melodías interpretadas por la Banda del RIM 22, que se encontraba apostada en la estación caucetera para darle la bienvenida a la gran máquina, para luego dar paso al acto protocolar que se había dispuesto en el lugar y la entrega de donaciones.

Fue un tramo de 60 minutos entre anécdotas, mates, vivencias, pasiones, alegrías, lágrimas. Podría enumerar por mucho tiempo más lo que significó estar por un breve momento sobre aquel tren que partirá el lunes 3 de marzo, pero es algo que merece la pena transitarse en primera persona.

Cómo poder sumarse al próximo viaje del Tren Solidario

Ser parte de los pasajeros del Tren Solidario no es complicado. En las redes sociales como la página oficial de la ONG informan los detalles de los próximos viajes como requisitos para sumarse como pasajeros.

A grandes rasgos es necesario aportar 20 kilos de alimentos no perecederos por persona que viaja, ropa en buen estado, juguetes y útiles escolares. Como se maneja un cupo limitado, los pasajeros se inscriben previamente y deben respetar las pautas del viaje como son punto de partida (que suele ser Buenos Aires) y hacerse cargo de los gastos personales de alojamiento, movilidad local y las distintas comidas.

Ante cualquier duda o para contar con más información sobre las tareas que realiza Tren Solidario, se puede consultar en la web oficial haciendo click aquí, o en las distintas redes sociales de la ONG.