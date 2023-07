Volver tras una infidelidad

La fidelidad es una de las bases sobre las que se construyen la inmensa mayoría de los matrimonios y de las parejas que mantienen una relación estable. Ahora bien, raramente se establece de forma explícita y clara en qué consiste ser fiel.

Muchas veces no se dejan claros los comportamientos que son admisibles para cada uno en la relación de pareja. La mayoría de las veces se dan por supuestos, es decir, se establecen de forma implícita de acuerdo con elementos como los usos sociales, o las costumbres y suposiciones de las familias de origen, o del contexto social de cada cual. Por ello, puede que en ocasiones y sobre todo al principio de la relación, lo que es infidelidad para el traicionado, no lo sea para el que ha sido infiel.

Por ejemplo, el uso de pornografía puede ser considerado normal por el marido, mientras que la mujer lo considera una traición. Ya que puede suponer que él está pensando en otras mujeres en lugar de en ella. Igualmente el contacto amistoso con anteriores parejas puede ser considerado infidelidad por una parte del hombre, mientras que para la mujer lo considera normal.

Ante estas y otras muchas circunstancias es importante evaluar en cada caso lo que significa infidelidad para cada miembro de la pareja. Porque lo que puede parecer un intento de quitar importancia al hecho por parte del que ha sido infiel puede que sea realmente una diferencia de estándares a la hora de considerar lo que es infidelidad.

Generalmente se ha venido considerando la infidelidad como el hecho de tener relaciones sexuales fuera de la pareja, pero en los últimos tiempos se ha ampliado esta definición teniendo en cuenta otros hechos que constituyen también infidelidad como las relaciones emocionales y románticas que violan el compromiso exclusivo con la relación de pareja.

Hoy por hoy, las nuevas tecnologías introducen también elementos adicionales de ambigüedad en la consideración de lo que es o no es infidelidad, basta con un celular, el ordenador de casa o del trabajo para establecer fuertes relaciones emocionales, o con contenido sexual con alguien ajeno a la pareja.

En las relaciones a través de Internet se encuentran menos definidos socialmente los límites de lo que constituye la infidelidad. Por ejemplo, si uno de los miembros considera que solamente el sexo real supone una infidelidad, puede establecer fuertes relaciones emocionales e incluso sexuales a nivel virtual sin considerar que por ello ha traicionado a su pareja.

Pero estudiando y analizando la infidelidad que se puede dar a través de Internet llegamos a la conclusión de que hay que considerar como tal, además de las relaciones sexuales, chatear con contenido sexual, las citas online, planes para quedar en la realidad con el contacto que se tiene en la red, flirtear, traicionar las confidencias del otro miembro de la pareja, tener secretos para el otro….., ya que este tipo de relaciones tiene los mismos efectos en la pareja que la infidelidad fuera del mundo virtual.

Definimos como infidelidad estos conceptos anteriormente descritos, ya que hay un punto importante que nos lo marca, y es el hecho de que en general, se da en secreto.

El secreto es un aspecto que implica traición a lo pactado tácitamente y es un elemento detonante a la hora de romper la confianza necesaria y básica sobre la que se establece la relación de pareja.

¿Hay posibilidades de seguir juntos tras una infidelidad?

Es importante entender que la infidelidad no es necesariamente el fin de una relación. Aunque es comprensible que puedas sentirte herido, traicionada, y enfadado/a, también es posible que puedas superar la infidelidad y reconstruir la relación hasta con más fuerza, todo va a depender de algunos factores, crianza, apuesta por el vínculo, tipo de traición, arrepentimiento del infiel,…….todo eso deberá conversarse y tratarse en privado, o en terapia, esto último es lo más aconsejable en estos casos ante un quiebre en la relación de pareja, ya que hay que entender y poder ver que fallo para no repetir la historia.

Nosotros en esta nota te vamos a dar las claves para superar una infidelidad, partiendo de la base que ambos desean recuperar la confianza:

• Aceptar tus emociones

La traición puede hacer que sientas una gran variedad de emociones, como dolor, rabia, ira, tristeza, miedo……. Lo primero que debes saber es que es importante que aceptes tus emociones y te permitas sentirlas en su totalidad. No te reprimas, pero tampoco las dejes que te controlen y que se hagan crónicas.

Fluye en tu dolor, desahógate, pide explicaciones, pero no seas repetitivo-a en tu dolor y en buscar las explicaciones .Si es necesario, busca ayuda profesional para procesar tus emociones y poderlas canalizar adecuadamente, eso te acelerara el dolor y te hará comprender mejor lo que paso.

• Comunicación abierta y honesta

Habla con tu pareja sobre lo que ha pasado y cómo te sientes. Es importante que ambos sean honestos y escuchen activamente. No culpes, no te culpes, no juzgues a tu pareja, sé que es difícil, pero trata de entender lo que sucedió y por qué o para que sucedió. También es importante que tu pareja sea honesta contigo acerca de la infidelidad sin necesidad de entrar en detalles, no busquemos el morbo.

Un planteo constructivo es partir de la base de que ambos son responsables, no culpables, de lo sucedido, ya que muchas veces la infidelidad es el resultado de que algo no va bien en la pareja, ese algo se percibe y hasta se sabe, pero es mejor no hablarlo y seguir para delante como si nada, dinamitándose todo cuando se descubre el engaño.

• Establecer límites

Es importante que establezcas límites claros con tu pareja. Esto puede incluir acuerdos sobre cómo se comunican entre sí y una nueva restructuración de los límites anteriores. Estos límites pueden ayudar a reconstruir la confianza y crear una sensación de seguridad en la relación.

• Dar tiempo

Restablecer la confianza y sanar una infidelidad puede llevar tiempo y esfuerzo. No esperes que la confianza se reconstruya de la noche a la mañana. Es importante que ambos estén dispuestos a trabajar juntos para sanar la relación y reconstruir la confianza.

En ese tiempo es muy importante dejar de lado los reproches y las indirectas constantes que acaban en pases de factura que no conducen a ningún lugar, solo remueven una y otra vez el dolor para abrir nuevamente la herida.

• Fomentar la transparencia

La transparencia es importante en cualquier relación, pero es especialmente importante después de una infidelidad. Tu pareja debería estar dispuesta a ser transparente contigo sobre sus acciones, emociones y pensamientos.

• Conectar con el perdón

Perdonar a tu pareja puede ser uno de los pasos más difíciles, pero también es uno de los más importantes. El perdón no significa que tienes que olvidar lo que ha sucedido, sino que estás dispuesto a dejar de lado el resentimiento y el deseo de venganza. Conectar con el perdón puede ayudarte a liberarte de la ira y el dolor y ayudarte a avanzar en la relación.

Sabemos que tras una infidelidad es difícil poder volver a confiar, pero no es imposible reconstruir la relación, para conseguirlo es necesario replantear los términos de la pareja y acordar nuevas maneras de enfocar la relación.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach de Empresas y psicólogo

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.