Videonota: ¿Cómo manejamos los sanjuaninos?

Los siniestros viales son la mayor causa de muerte por circunstancias externas en Argentina y San Juan no es la excepción. Por ejemplo, en marzo del 2023, 16 personas perdieron la vida en diferentes contextos y la mitad de esas víctimas fueron en accidentes de tránsito.

Para responder al interrogante, Tiempo de San Juan invitó a un especialista a recorrer las calles de San Juan y así descubrir cuáles son las faltas más comunes que cometemos al manejar. Automovilistas, motociclistas, ciclistas, choferes profesionales y hasta peatones, todos quedaron bajo la lupa de Jorge Ibáñez, técnico en Seguridad Vial.

846cdd4b-bb85-4f39-9922-dd12674da3eb.jpg El técnico en Seguridad Vial, Jorge Ibáñez

Alcanzó con circular por vías concurridas como el Conector Sur y calle Mendoza en la zona de Villa Krause para saber que las 5 irregularidades más frecuentes son las siguientes:

no respetar la velocidad máxima permitida

el mal estacionamiento de los vehículos

el desobedecer las señales de tránsito

cruzar la calzada a mitad de cuadra y no en la esquina

la circulación de motos por la izquierda

Ibáñez, que explicó cada uno de los errores conscientes que se cometen al conducir, no sólo fue crítico con quienes circulan por las calles sanjuaninas, sino con la infraestructura en algunos sitios. Por ejemplo, aseguró que la línea discontinua para delimitar el estacionamiento, que se puede apreciar en diferentes departamentos, no tiene sentido alguno. "Eso es para separar carriles, no para señalizar los boxes en la banquina", agregó.

Mirá el video que nos invita a reflexionar qué hacemos y cómo lo hacemos. Quizás, mayor prevención y respeto a las normas viales podrían reducir los números, que en muchos casos las consecuencias son lamentables.