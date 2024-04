Uno por uno, mirá los vehículos del megaremate en San Juan con base desde $150.000

Las del Ministerio en calle Hipólito Yrigoyen 1515 (e) y Lateral Circunvalación (Ex Café América), en el departamento de Capital.

Las de la Municipalidad de Rivadavia, en el predio de calles Juan Lavalle y Paso de Los Andes, en la Villa Seminario del departamento Rivadavia.

Tiempo de San Juan te muestra todos los detalles de estos remates y cómo luce cada movilidad a rematar.

Movilidades de Educación:

image.png

Mirá las fotos de cada movilidad del Ministerio de Educación que va a remate:

Info fotos Educación 2024.pdf

Movilidades de la Municipalidad de Rivadavia

image.png

Info Fotos Remate Rivadavia 2024.pdf

Para tener en cuenta en el día del remate:

*Asistir con D.N.I. (quien quiera adquirir un lote).

*Abonar en moneda de curso legal Pesos ($); el 10% del monto total más (+) 10% de comisión de martilleros

*Contado efectivo ó transferencia bancaria. - (NO Dólar - NO Mercado Pago- No Cheques)

*El saldo restante se deberá CANCELAR DENTRO de los CINCO (5) días hábiles siguientes, en Caja de

Acción Social, Santa Fe 10(e). 1º Piso Tesorería - En horario de 07 a 10 Hs. - SIN EXCEPCION caso contrario

perderá la suma pagada como seña anteriormente y el lote señado. –

*Se participa sin inscripción y no se debe abonar ningún costo con anterioridad al remate.

*Precio base: es el valor de asignado de referencia a cada lote y con este comienza el martillero para el

remate.

*El precio final para la adquisición de un lote es al "Mejor Postor".

Para retirar la movilidad adquirida en el remate:

*Deberá tener la boleta entregada por Tesorería, con el sello de "CANCELADO".

*Los Formularios son 100% a cargo del “COMPRADOR”.

*Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por Centro Cívico - oficina de Patrimonio

2º Piso Núcleo 1 - o comunicarse al tel.: 4302528.

* Para retirar la movilidad presentar los requisitos que solicite la entidad vendedora en este caso, Ministerio de Educación o Municipalidad de Rivadavia.