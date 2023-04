 Una periodista sanjuanina denunció que la acosan por las redes: "Me llama y se masturba"

"Desde hace un mes y medio recibo video llamadas a través de diferentes redes como WhatsApp o Meet y es el mismo tipo mostrándome su pene. Hoy por primera vez mostró su cara y es este inmundo. La verdad no solo somos acosadas en la calle cuando caminamos o realizamos diferentes actividades, sino también en redes", escribió en su cuenta de Facebook cansada del hostigamiento que sufre a diario desde hace poco más de dos meses. "Desde hace un mes y medio recibo video llamadas a través de diferentes redes como WhatsApp o Meet y es el mismo tipo mostrándome su pene. Hoy por primera vez mostró su cara y es este inmundo. La verdad no solo somos acosadas en la calle cuando caminamos o realizamos diferentes actividades, sino también en redes", escribió en su cuenta de Facebook cansada del hostigamiento que sufre a diario desde hace poco más de dos meses.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la periodista de San Juan 8 contó mayores detalles de la situación que está atravesando.

"La primera vez que me llamó fue un sábado a la madrugada. Si bien no conocía el número, me pareció raro el horario, me asusté, atendí y lo único que vi fue un hombre masturbándose. No se veía su cara, ni nada más que su miembro. Se muestra sentado en una silla, como en una oficina. Corté y lo bloqueé, pero al día siguiente me empezó a llamar de otros números", expresó Marcela a este medio.

Pero el acoso no terminó ahí. Desde ese día hasta la actualidad, el sujeto, que parece ser el mismo, la llama constantemente, y por lo general, en el mismo horario. El escenario es siempre el mismo: él, sentado en una silla en lo que parece ser una oficina, masturbándose.

"Por lo general me llama sobre las 9 o 10 de la mañana, justo cuando estoy en mi trabajo. Lo han atendido hasta mis compañeros, lo han insultado, pero sigue insistiendo. Hasta me llama por Meet, una aplicación que ni yo sabía que tenía en mi celular"

Marcela nunca pudo ver el rostro de su acosador, hasta este lunes. "Me llamó en la siesta, un horario que no era el habitual. Lo atendí, silencié mi micrófono y apagué la cámara y, no sé si en un descuido de él o qué, mostró su rostro. Le hice captura y lo compartí por si a otra mujer le está pasando lo mismo que a mí"

“No es fácil estar de este lado. Estamos acostumbrados a escribir y ser testigos de lo que le pasa a otras personas, pero no estamos acostumbrados a que la noticia seamos nosotros, pero quería compartirlo para advertir de esta nueva modalidad de acoso. No les es suficiente con el acoso callejero, ahora también lo hacen por las redes”, finalizó.