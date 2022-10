Una fan de Emi Soler viajó más de mil kilómetros para conocerla y cantar con ella

“Creo que es lo más loco que alguien hizo por mí”, expresó a Tiempo de San Juan aún asimilando los más de mil kilómetros que su joven fan hizo para conocerla. “El primer día me pedía perdón, porque no podía hablarme de los nervios. Luego se soltó y pasamos un fin de semana increíble”.

Mia comenzó a relacionarse con Emi desde sus primeras apariciones en La Voz Argentina. Con distintos mensajes de aliento, se destacaba entre los miles de seguidores. Todo comenzó como un ida y vuelta virtual en los vivos de Instagram o publicaciones de la artista sanjuanina. “Hasta que me habló la mamá y me consultó sobre su visita, si no me molestaba. Yo contenta, comenzamos a ver donde se podía hospedar”.

WhatsApp Image 2022-10-17 at 14.58.24 (2).jpeg

La fan llegó a San Juan el mediodía del viernes 14 de octubre. Luego se fueron hasta una casa de campo en Villa Tacú, donde pasaron un día de campo, obviamente, aprovecharon para tocar la guitarra y cantar.El domingo Emilia tuvo una presentación en Media Agua, allí también fue acompañada por Mia.

WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.19.37.jpeg

“Es muy loco y difícil de entender lo que Mia hizo por mí. Cuando se materializa de esa manera, que todo fue gracias al cantar, es muy loco”, reflexionó Soler a este medio.

La cantante adelantó a Tiempo de San Juan que se encuentra preparando los próximos lanzamientos que se darán a principios de diciembre. Al mismo tiempo, preparando un álbum nuevo.