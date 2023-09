Una buena noticia para una sanjuanina con piel de cristal

"Se puede decir un alivio, ya va empezar la recuperación de Abigaíl en un lugar que es el indicado, en donde están los mejores médicos para esta condición", informó Maximiliano Vallejos, uno de los colaboradores estrechos de la familia, este lunes en Radio Sarmiento.

Según él, esta asistencia llegó luego de "mucha, mucha llamada telefónica, mucho whatsapp, muchas redes sociales, mucha gente que se preocupó, mucha gente que nos apoyó. La verdad que (la subsecretaria de Asistencia Social, Stella Caparrós, (la ministra de Salud) Alejandra Venerando, el doctor del hospital Marcial Quiroga de la área de quemado, que no me acuerdo el apellido ahora, la doctora Vega del cuarto juzgado donde va la causa de Abigaíl . La verdad que amigos, mis compañeros de la primaria, empresarios, empresas, gente que no tenía nada que ver, ayudó un montón".

El caso de Abigaíl se conoció en agosto, cuando Vega aseguró que en la última estadía de la pequeña en el Hospital Rawson le negaron un baño, que por su enfermedad debe tener día por medio, les dijeron que podría realizarse en unos días, y la mandaron a su casa con internación domiciliaria.

Vega había contado a la prensa que desde hace 3 años que se hacen cargo de Abigail. En todo ese tiempo en que la niña convive y sufre con esta enfermedad, siempre se ha mantenido estable, más allá de necesitar cada tres meses ser atendida en el Hospital Garrahan, y realizarse con mucha frecuencia tratamientos en el Hospital Rawson. Sin embargo, en su última estadía en el Hospital Rawson, donde necesitó ser internada, su tutor aseguró que su salud empeoró a causa de una mala decisión de parte de los médicos que la atendieron.

Por su parte, Sergio Sepúlveda, director de Niñez, Adolescencia y Familia, había asegurado en diálogo con Canal 13 San Juan que la niña está bien desde el punto de vista clínico. Además, aseguró que esta situación se debe a que la pequeña desde hacen dos meses está siendo abordada por los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, su obra social (INCLUIR), el Cuarto Juzgado de Familia a través de la intervención de la jueza Valdez y la misma Dirección de Niñez.

Ahora se confirmó que Abigaíl estará por un tiempo más extenso en Buenos Aires, para completar un tratamiento acorde a su condición. "La gente de Desarrollo Humano, de la provincia, la gente de Niñez y Adolescencia, los van a asistir en Buenos Aires con lo que es hospedaje", dijo Vallejos.

El amigo de la familia dijo que no se sabe cuántos días puede llegar a estar en Buenos Aires la niña. "La verdad que no sabría decir, pero una vez que den el parte, que la estabilicen a Abigail, que las heridas empiecen a sanar, yo calculo que después el seguimiento va a ser como venía haciendo. San Juan-Buenos Aires cada tres meses, y yo creo que es una gran oportunidad para la gente del área del quemado del Marcial Quiroga, que aprendan de esta enfermedad. Es importante, la gente del Garrahan son muy buenos médicos, no digo que estos son malos, pero no tienen ningún problema en buscar información sobre esta enfermedad, que es muy parecido al quemado", observó. Y agregó que hay cinco casos en San Juan de chicos y chicas que padecen de "piel de cristal".

La Epidermolisis Bulosa (EB), también conocida como “piel de cristal”, es una enfermedad no contagiosa caracterizada por la formación de ampollas y heridas en la piel y las mucosas. La piel es tan frágil, que frente a un pequeño trauma o roce se pueden formar ampollas y luego heridas.