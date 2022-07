La sanjuanina con piel de cristal ya recaudó más de 1 millón de pesos en solo 3 días

evangelina castro2.png La sanjuanina que busca cambiar su salud

En base a esto hizo saber que ya cuenta con un poco más de 1 millón de pesos de 14 millones. “En tan solo tres días juntamos eso. Agradezco a todos lo que donaron, todo sirve. Muchas personas en la calle también me detienen y me preguntan cómo donar o que donaron”, agregó.

Hincha de San Martín y fanática de la pastelería. “Cuando voy a la cancha me tengo que preparar alrededor de tres horas antes. El sol me afecta la piel”. Sobre su otra pasión, “cuando empecé a estudiar repostería me dijeron que porque lo iba a hacer. Que el calor del horno me iba a hacer pasar mal momento por mi piel”, añadió Evangelina.

Sobre su viaje a Turquía, expresó sentirse entusiasmada y con fe. “No sé inglés pero es lo de menos. Me va a servir para cambiar mi vida”, finalizó entre risas. Si querés colaborar con Evangelina podés hacerlo a su cuenta de Mercado Pago con el alias: todosxeba.