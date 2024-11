Un periodista sanjuanino tiró una fake news y después contó su verdad: "No fue generar caos..."

“Mi intención personal no fue generar caos ni ningún tipo de situación de ese estilo. Muy por el contrario, lo que me gustaría mostrar con esto es el hecho de que hay que tener cuidado con las cosas que se comparten y viralizan en WhatsApp o en redes y son sacadas de contexto”, continuó su relato. Por último, volvió a pedir disculpas “en caso de ser necesario y por la situación ocasionada”.

