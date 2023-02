Un fuerte reclamo de ADICUS en puerta pone en peligro el inicio de clases en la UNSJ

“Peligra el inicio del ciclo lectivo por la grave situación salarial de la docencia universitaria y preuniversitaria”. Así arranca el comunicado colgado en las redes sociales de ADICUS , uno de los gremios que nuclea a los docentes universitarios en la provincia. De no haber inicio de negociación positiva, las aulas estarán vacías el próximo mes.

En torno a lo explicado por el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, el año pasado no hubo un acuerdo rápido de paritarias, por lo que los docentes universitarios estuvieron de 13 a 16 puntos por debajo de la inflación. “Si el gobierno nacional no da respuesta, desde la CONADU Histórica, donde formamos parte, se establecerá un plan de lucha contundente, con el no inicio de clases y suspensión definitiva de actividades por tiempo indeterminado o evaluando la situación cada semana”, aseguró el gremialista a Tiempo de San Juan.