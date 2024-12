Un corazón gigante para celebrar la Navidad: las movidas solidarias que se harán en San Juan

El Comedor Niño Jesús funciona en Las Tapias, en Angaco. Todos los días brinda merienda y cena a más de 100 niños, niñas y adolescentes.

Para Navidad, la organización que funciona desde el 2000, hará la clásica Cena de Navidad el domingo 22 de diciembre. Conforme contó Silvina Giordano, referente del comedor, en este evento, se buscan voluntarios que sean padrinos o madrinas de los chicos y que lleven regalos navideños para cada uno.

Además de los regalos, brindarán una cena tanto a los niños como a algunos familiares. Es la única vez en el año en el que los chicos pueden ir con sus familias. Esperan asistir a casi 200 personas.

“Para nosotros es una noche muy especial. Los chicos conocen a sus padrinos. Ellos hacen cartas desde ahora, no es algo así nomas. Lo esperan. También hacemos el Pesebre Viviente”, contó Silvina.

Para colaborar con el Comedor Niño Jesús, pueden comunicarse al 2644420977.

Asociación Posibilidad para Todos

La Asociación Posibilidad para Todos, ubicada en el barrio La Estación, en Rawson, brinda la merienda a 100 niños por día. Solo hacen almuerzos cuando hay donaciones grandes o, bien, cuando pueden juntar comida y cocinar.

Para fin de año, la organización hace el almuerzo de Navidad. Si bien aún no definen si lo harán el 22 o el 23 de diciembre, la presidenta Sandra Pérez comentó que ampliarán la lista a 150 asistentes. Esto, debido a que no solo van niños, sino que hay muchos adultos mayores y personas con discapacidad que también buscan celebrar y no tienen posibilidades.

“La necesidad es muchísima, no solo de los niños. También de los jóvenes que vienen a pedir trabajar a cambio de que les demos comida para sus familias”, sentenció Pérez.

Para colaborar con alimentos, comida navideña, ropa o juguetes con la Asociación Posibilidad para todos, comunicarse al 2644030597.

Argentina Humana

Argentina Humana, la asociación que preside Juan Grabois a nivel nacional, hará una cena de Navidad el 24 de diciembre en la puerta de la Catedral San Juan Bautista.

La particularidad de esta movida solidaria es que está destinada a todos aquellas personas que estén en vulnerabilidad, no solamente para niños y niñas.

En este caso, Argentina Humana busca voluntarios para realizar la cena y atender a los asistentes. Además, reciben donaciones al alias navidadsolidariasanjuan. También se puede donar ropa, alimentos navideños, juguetes, elementos de limpieza, entre otros. Para más información, el número de contacto es 2646292100.

Melina Pelayes, organizadora del evento, dijo: “Vemos la situación muy agobiante, sobre todo para los adultos mayores y jubilados. No solo hubo una pérdida del poder adquisitivo, sino que se le suma que le quitan los remedios gratuitos para el PAMI. Ni hablar de las infancias y las adolescencias, de las personas que atraviesan un consumo problemático. Es todo muy complejo”.

Merendero Rayito de Sol

El merendero Rayito de Sol, que encuentra en el Barrio Villa Paula, en Chimbas, atiende a 200 chicos y brinda la merienda una vez a la semana.

Según comentó su dirigente Ivana Álvarez, están buscando colaboración en juguetes, comida y ropa, para organizar alguna merienda para Navidad.

Para colaborar con Rayito de Sol, comunicarse al 2645866648.