Un caballo murió en plena carrera y denuncian maltrato animal en el Turf sanjuanino

Desde Rescate Equino San Juan advierten que este no es un hecho aislado, sino parte de una problemática mayor que incluye maltrato, presión sobre animales lesionados, uso de sustancias no reguladas y castigos. “Hay casos en los que, si un caballo está lesionado, se lo obliga a correr igual, priorizando intereses económicos por sobre su salud”, denuncian.

Uno de los puntos que más preocupa a la organización es la presunta administración de fármacos sin control, entre ellos broncodilatadores y preparados de venta libre conocidos como “chocolate”. “Estas sustancias circulan incluso por internet y no está claro quién las regula”, agregan.

Embed - Rescate Equino San Juan on Instagram: "SAN JUAN Y EL TURF.... QUE PASA CON EL TURF?? Como todos sabemos numerosas carreras legales e ilegales se corren a diario en San Juan , no sólo en los hipódromos conocidos de la provincia sino en lugares improvisados a modo de pista. Este fin de semana pasado se celebró una carrera dentro de lo que podemos llamar deporte reglamentado en el Hipódromo de San Juan, ubicado en calle República del Líbano. Al ser legal, se encontraban autoridades y hasta veterinarios presentes según nos comentan. Un animal llamado "Motoneta" termina de correr y cae extenuado muriendo súbitamente con su nariz y boca despidiendo sangre. Que paso luego??? Nada... lo sacaron arrastrando con una camioneta como si nada hubiera pasado. Esta es la lamentable realidad de los caballos de carrera!!!! Sufren y padecen igual o más que los caballos de carro. Cual es la diferencia??? El dinero que corre al rededor, los intereses corruptos de sus dueños y cuidadores que solo lo ven al animal como una posibilidad de ganar Les vamos a contar un poquito de lo que pasa en este mundo. Si un caballo tienen que correr y está lesionado lo tratan según el deseo del dueño, si es consciente de su lesión lo deja en reposo como corresponde y sino se lo obliga a correr... siiii se lo obliga!!! Entonces comienza el calvario para estos pobres animales... Acaso eso no falta gravemente a la ley de maltrato?? Entonces ... por que son autorizadas ?? Quien las autoriza ?? Otro gran tema es el uso y abuso de drogas tales como broncodilatadores y otras hiervas ... tales como el famoso "chocolate" que se consiguen con muy fácil acceso hasta por Internet. Sabe Dios que contiene ese preparado pero se busca más que el pan caliente.... quien regula la venta de esos fármacos ?? Eso no es maltrato?? Y ni hablar de los castigos que les imponen cuando no ganan... desde no alimentarlos, hasta dejarlos sin vareos, encerrados por semanas... No hay peor ciego que el que no quiere ver... cuidadores, entrenadores, herradores, etc desfilan por esos lugares y lamentablemente esa actitud los hace cómplices Otra vida más que se lleva el turf... EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES DE SAN JUAN QUE TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO "