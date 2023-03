Trasladaron a todos los menores presos del Nazario Benavidez: ¿por qué?

Los jóvenes fueron trasladados el miércoles en la noche, ya que al edificio no contaba con energía eléctrica y tampoco agua. La falta del suministro eléctrico se debe al corte general que hubo el miércoles en la tarde, el mismo se restauró en la provincia, pero no en estas instalaciones. Y la falta de agua fue porque ellos se suministran con agua de pozo y al no haber electricidad, la bomba de agua no funciona.