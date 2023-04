Tras un encuentro con sanjuaninos, la familia de Fernando Báez Sosa podría visitar la provincia

“Íbamos a realizar trámites, pero escuchamos que en una confitería estaba Silvino Báez. Tuvimos el encuentro, nos presentamos y le contamos nuestra situación”, le contó Chirino a Tiempo de San Juan. “Nos dimos un gran abrazo porque transitamos el mismo dolor de perder un hijo y de pedir justicia”, abundó.

Solo Dios sabe por que se cruso este ángel por nuestro camino. SILVINO padre de Fernando. Unidos por el mismo dolor. Publicado por Guillermo Chirino en Miércoles, 12 de abril de 2023

Además, el referente de Familias del Dolor y la Esperanza dijo: “Es muy probable que llevemos a Silvino y a su esposa, Graciela Sosa, a San Juan”. Otra intención es buscar a la familia paterna de Lucio Dupuy, el niño asesinado brutalmente por su madre y madrastra, para unir “nuestros dolores”.

Esperanzas de aprobación del Alcohol Cero al Volante

Senadores nacionales le comentaron a la asociación sanjuanina que este jueves “habrá quorum” en el Congreso. La fecha será especial para la familia Chirino Martínez, porque se cumplirá un nuevo mes de la ausencia física de Lautaro. Por este motivo, “sería una señal que vamos por buen camino” si la iniciativa se aprueba en la Cámara alta.

El pasado jueves 30 de marzo, el proyecto de ley de Alcohol Cero al Volante no fue tratado y, por ende, tampoco aprobado en el Senado de la Nación. Los legisladores de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta argentina, encabezados por el mendocino Alfredo Cornejo, abandonaron el recinto por una fuerte discusión con el Frente de Todos y no trataron varias iniciativas. Por este motivo, hubo un gran repudio al accionar del interbloque opositor por parte de la ONG local, Familias del Dolor y la Esperanza.

“Por culpa de él (en referencia a Alfredo Cornejo), no hubo quórum. No únicamente no se trató la ley de alcoholemia, sino que también se dejaron varios proyectos de leyes”, había expuesto Chirino a este medio. “Hasta que la mezquindad política no pare, las leyes no saldrán. Les estamos pagando para que trabajen, no para que se enojen entre ellos”, abundó.