Tras la versión del conductor, qué dicen de los animales sueltos en la ruta

Un vuelco se cobró la vida de dos personas en la Ruta 141, en Marayes, y el conductor de la tragedia aseguró que animales sueltos fueron los que desataron el siniestro con consecuencias mortales. “Se me cruzaron tres caballos. Yo volanteé para esquivarlos y me fui a la tierra”, sostuvo el hombre que perdió a su ex esposa y a su yerno.