Habló el conductor de la doble tragedia de Marayes: "Se me cruzaron tres caballos"

“Se me cruzaron tres caballos. Yo volanteé para esquivarlos y me fui a la tierra”, dijo entre palabras entrecortadas Domingo López, el conductor que perdió a su exmujer y a su yerno en el accidente de este miércoles último en Marayes. Él manejaba el auto que volcó en la ruta 141 y raíz del accidente todavía se encuentran internado dos de sus hijos y otro yerno.

Adelante iban López y Choque, mientras que atrás viajaban las otras cuatro personas. Todos venían de San Ramón de la Nueva Orán de Salta, aunque los muchachos de 21 y 22 años son de Bolivia, y tenían como destino la provincia de Mendoza. En la provincia vecina vive la madre y algunas hermanas de la ahora fallecida.

López aseguró que iban a Mendoza a trabajar en la cosecha. Allegados a María Choque, desmitieron eso. Explicaron que la mujer era comerciante, que viajaba para traer mercadería y venderla en Mendoza. Además aseguraron que ambos estaban separados y la mujer construía su casa en la provincia vecina para radicarse del todo allí con algunos de sus hijos.

auto 2.jpg Tremendo. Así quedó el vehículo tras darse vuelta al costado de la ruta 141, en Caucete.

El miércoles último, pasadas las 16.30, cuando ya habían ingresado a San Juan, el vehículo que manejaba López se dio vuelta al costado de la ruta 141, en el Km 3 y a la altura de la localidad de Marayes, en Caucete. Producto del siniestro, María Choque Zelaya murió en el acto tras sufrir graves heridas en el cráneo. En horas de la noche falleció su yerno, Diego Carrizo, en el Hospital Guillermo Rawson.

El resto de los ocupantes sufrieron otras lesiones. De hecho, el chico de 13 años, su hermana Rocío y Darío Llanos permanecen internados en el hospital Rawson, informaron fuentes del caso. Domingo López fue dado de alta en la mañana, pero tenía una fractura en mano izquierda y politraumatismo leve.

El hombre ahora se encuentra cuidando a sus hijos en el nosocomio de Capital. Todavía se encuentra shockeado, de todos modos, alcanzó a relatar a TIEMPO DE SAN JUAN cómo se produjo el accidente. “Veníamos bien, pero se me cruzaron tres caballos. Yo volanteé para esquivarlos y me fui a la tierra (por la banquina). Y cuando quise volver, el auto volcó. Si yo seguía derecho, capaz que el auto no se daba vuelta”, contó al borde de las lágrimas.

auto 1.jpg Entre matorrales. El techo del vehículo terminó hundido producto del violento vuelco.

Junto a él estaba otra hija, que arribó de Buenos Aires tras enterarse de la tragedia. No quisieron hablar demasiado, pero López aclaró que venían a trabajar a la cosecha en Mendoza. “Siempre veníamos por la temporada. Somos de Orán, pero vamos a trabajar a una finca. Estoy muy mal”, explicó, mientras mostraba rostro de dolor por los golpes. Aún se le veían los moretones, raspones y el brazo vendado.

La versión de los caballos, la dio sólo López, señalaron los investigadores. En principio no dijo nada, aclararon, pero también reconocieron que en la zona donde sucedió el siniestro hay animales sueltos. El fiscal Iván Grassi, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, y los policías que trabajan el caso esperan poder tomar declaración a los otros sobrevivientes.