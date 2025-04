Tras la polémica por la privatización de la fiesta de Valle Fértil, cambió el encargado de Turismo municipal

Al mismo tiempo, el Intendente aseguró que la decisión de Guerra no tuvo vinculación alguna con los cambios en torno a la festividad. “Hace unos 3 meses ella me manifestó la intención de dejar el cargo y empezamos a trabajar en ese sentido. Terminó marzo y presentó su renuncia. A quienes quieran hacer daño les aseguro que yo tengo la conciencia tranquila y que el traspaso de la realización de la fiesta a manos de un privado no fue una decisión unilateral, sino consensuada dentro del municipio”, dijo tajante el mandatario departamental.

En cuanto a los preparativos para la Fiesta del Valle, que se realizará el próximo sábado 19 de abril, desde las 21, en el polideportivo municipal Viviana Chávez y estará a cargo del empresario Rogelio Garay, con trayectoria en la realización de eventos y shows en La Rioja, Riveros sostuvo que “está todo listo”.

Comentó que, “va a salir espectacular. Este empresario, que es hijo de este pueblo –haciendo referencia a Garay, quien nació en el departamento sanjuanino-, tiene todo el andamiaje totalmente listo para que salga una fiesta de excelencia”.

La opinión del nuevo titular de Turismo vallisto sobre la privatización de la fiesta

Tras tomar la posta de Guerra, Carrizo comentó a este diario su mirada sobre la decisión de dejar en manos privadas el desarrollo de la histórica fiesta departamental que anteriormente desarrollaba el municipio.

“A mí me parece acertado que la fiesta sea realizada por privados, porque llega un punto en donde los tiempos van cambiando y a las cosas hay que nivelarlas para arriba. Venimos de fiestas exitosas, entonces es bueno que haya empresarios que se interesen porque le dan otra impronta a este tipo de eventos”, aseguró Carrizo quien, previo a su desempeño como encargado de Prensa en el departamento se ha desempeñado como fotógrafo en distintos medios de la provincia como Diario de Cuyo.

Al mismo tiempo, indicó que en el departamento está todo preparado para recibir gran cantidad de turistas durante el próximo fin de semana largo, para el cual el municipio ha preparado gran cantidad de actividades.