Tras la denuncia por acoso en una escuela sanjuanina, ¿qué hizo el Ministerio de Educación?

Por otra parte, comentó que la sugerencia de parte del equipo de gabinetes fue que el docente sea apartado del aula hasta que se aclare la situación, pero no ha sido suspendido de su cargo ni se ha tomado ningún otro tipo de sanción administrativa, hasta que se avance en la investigación. “La sugerencia es que, si hay un adulto que está a cargo de estudiantes y altera la salud integral, perjudicando o vulnerando ciertos derechos, el equipo técnico puede sugerir que el docente no esté adelante de los estudiantes hasta que se determine si la situación es real o no, de acuerdo a lo que dicte la justicia como lo que determine la investigación del ministerio”, dijo Martínez.

En la publicación de la joven, señaló que había intentado hacer la denuncia del acoso en CAVIG, pero la misma no fue aceptada. Sobre esto en particular, fuentes judiciales detallaron a Tiempo de San Juan que el acoso no está previsto como figura delictiva. “Si el acoso es callejero, la denuncia se realiza en la comisaría cercana a la zona. Si es acoso laboral, se realiza la queja en el espacio administrativo específico. Si es en un establecimiento educativo entre mayores de edad, debe intervenir la institución y el ministerio. El acoso se considera una falta contravencional, no un delito”, detalló la fuente judicial. Es por este motivo que CAVIG no toma intervención en la denuncia de la joven.

Por el momento la investigación avanzará en el ámbito administrativo para determinar si las declaraciones de la menor son verídicas y si realmente existió acoso verbal de parte del docente.