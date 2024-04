Toty Mercado, la cantante tropical que compartió escenario con grandes del cuarteto y desea continuar en GH San Juan

Con sus primeros escenarios apareció la confianza y el disfrute de regalar su voz a quienes la escuchaban. El talento comenzó a florecer al punto tal que durante su trayectoria musical tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes referentes de la música tropical y del cuarteto.

“Tuve el placer de cantar con La Mona en el 2013 en el Sargento Cabral. Para quienes estamos en el ambiente, es un logro importante. También logré cantar con Dalila, Cachumba, Damián Córdoba, Sabroso, con varios artistas grandes. En Córdoba he cantado también. Tuve el placer y el lujo de estar este verano ahí, y es bueno el salir de la provincia y que me conozcan. Hoy estoy escribiendo temas propios donde cuento historias reales que pronto estarán saliendo”, señala la artista que busca no solo seguir conquistando terreno en la movida tropical, sino también llegar a que cada sanjuanino y sanjuanina la conozca.

image.png

Es por ese motivo que este año decidió inscribirse en el reality local “Gran Neeño”, una propuesta que se transmite por YouTube y que se asimila al Gran Hermano, el popular programa que se emite actualmente por Telefe.

Al respecto comenta que uno de los motivos por los cuales se inscribió fue porque sabía que la exposición que iba a tener la ayudarían a que más personas la conozca. Asegura que no lo hizo por el premio, incluso remarcando que en caso de llegar a la final y obtener algún beneficio o regalo, lo que hará será donarlo a alguna causa que considere lo necesite. “Siempre he sido solidaria, estoy para lo que me necesiten y si bien estoy para que me conozcan y crecer en lo artístico, si gano lo voy a donar”, remarca.

image.png

Toty no solo es cantante y participante de Gran Neeño, también es madre de un pequeño de tres años a quien cría sola y por quien logra salir adelante día tras días. “Estoy ahí para visibilizar lo que es la lucha de una mamá soltera, que hacemos de todo por nuestros hijos, por más de a lo que me dedique. En el pasado sufrí violencia de género y todo lo que una mujer por ahí quizás sufre, y no me he callado nunca, se sale, se puede y mi objetivo es compartir eso para que nadie se sienta sola”, reflexiona.

El apoyo de los sanjuaninos para continuar en el reality

El sábado hubo una nueva Gala de Nominación, como se dice en el juego, y entre los cinco nominados se encuentra Toty. Como la eliminación es este mismo miércoles por la noche, anhela contar con el apoyo de los sanjuaninos y sanjuaninas que siguen el reality para continuar en el juego.

image.png

“Esta semana me tocó estar nominada y me gustaría pedir el apoyo. Lo que veo es un grupo de chicos con historias totalmente distintas a la de cada uno, y me gustaría continuar no solo para que se difunda más mi vida, mi profesión, mi arte, sino también para poder ayudar a quienes lo necesiten”, comenta.

El voto es positivo, y quienes deseen acompañarla podrán hacerlo por medio de las redes sociales del Gran Hermano Sanjuanino.